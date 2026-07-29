Deutsche Unionsfraktion wählt neuen Chef

Die durch den Rücktritt des deutschen CDU/CSU-Fraktionschefs Jens Spahn (CDU) in Gang gekommene Personalrotation soll am Mittwoch vorerst abgeschlossen werden. Die Unionsfraktion trifft sich zu einer Sondersitzung, um den bisherigen deutschen Kanzleramtsminister Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden zu wählen. Die neuen Regierungsmitglieder erhielten vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ihre Ernennungsurkunden.

© APA/dpa Wechsel in deutscher Regierung