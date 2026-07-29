Wer an Tagen wie diesen nach einer erfrischenden Örtlichkeit sucht, denkt wahrscheinlich zuerst an Schwimmbad oder (Bade-)See – und weniger an Kultureinrichtungen wie das Stift Admont. Selbiges hat sich nun aber auch ins Spiel gebracht, wenn es darum geht, Abkühlung zu liefern.

Immerhin kann man mit „angenehm klimatisierten Räumlichkeiten“ aufwarten, in denen „Besucherinnen und Besucher Kunst, Kultur und Geschichte in entspannter Atmosphäre erleben“ können, heißt es. Und als Zuckerl obendrauf hat man bei den Eintrittspreisen einen Hitzerabatt von 20 Prozent eingeführt. Dieser gilt von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 2. August. Eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert, gibt es online unter www.stiftadmont.at/hitze26.