Pollo Tonnato

1 Die Haut vom Fleisch abziehen. Die Hendlhaxn in die kochende Suppe legen und 35 bis 40 Minuten bei wenig Hitze garen. In der Suppe auskühlen lassen.

2 Zitronensaft, Senf und Dotter in einen hohen Mixbecher geben. Das Öl darauf gießen. Mit einem Pürierstab zu einer Mayonnaise mixen.

Das gelingt am besten, wenn Sie den Mixstab bei oberster Stufe langsam vom Boden des Mixbechers nach oben ziehen. Salzen und pfeffern.

3 Thunfisch, Sardellenfilets und 1 EL Kapern im Mixer zerkleinern. Die Thunfischcreme unter die Mayonnaise rühren. Nochmals abschmecken.

4 Die Hendlstücke in eine flache Schüssel legen und mit Thunfischmayonnaise überziehen. Wer will, kann das Fleisch zuvor vom Knochen lösen. Das muss aber nicht sein.