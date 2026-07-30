Neuer Stand mit Obst und Gemüse an der Kärntner A2

In Framrach bei der A2-Abfahrt St. Andrä wird bis Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr Obst aus Slowenien, Italien, Kroatien und Albanien verkauft.

Der Obst- und Gemüsestand befindet sich in Framrach bei St. Andrä

„Bela Fruta“ nennt sich der neue Obststand in Framrach, direkt beim Parkplatz nach der Autobahnabfahrt St. Andrä neben der Bundesstraße: „Wir kommen aus Ljubljana und verkaufen frisches Obst und Gemüse aus Slowenien, Italien, Kroatien und Albanien“, erklärt Verkäuferin Dženita Brkić.

Das Angebot ist riesig: Melonen, Trauben, Zitronen, Ananas, Kirschen, Marillen, Erdbeeren, Ribisel, Himbeeren, Heidelbeeren und Feigen, aber auch Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Fisolen & Co. gibt’s im Sortiment. Der Obststand in St. Andrä hat bis Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.