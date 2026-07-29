Deutscher stellte in Tirol Bobbycar Tempo-Weltrekord auf

Der 34-jährige Deutsche Marcel Paul hat Dienstagnachmittag auf der Sellraintalstraße (L 13) in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf seinem umgebauten Bobbycar mit 149,875 km/h einen neuen Bobbycar-Tempo-Weltrekord aufgestellt. Damit brach er den bisherigen - von ihm stammenden - Geschwindigkeitsrekord von 130,72 km/h aus dem Jahr 2022. Zuvor hatte die zuständige Bezirkshauptmannschaft die Genehmigung für den Weltrekordversuch erteilt.

© APA/dpa-Zentralbild Neuer Rekord mit Bobbycar