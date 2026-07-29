Saiblingsfilet mit Paradeisrisotto

1 Ca. 750ml schwach gesalzenes Wasser erhitzen. Das Paradeismark einrühren.

2 Knoblauch und Schalotten fein hacken. In Olivenöl glasig dünsten. Den Reis dazugeben. Den Peperoncino darüber bröseln. Dünsten, bis jedes Reiskorn mit Fett überzogen ist. Mit etwas „Paradeissuppe“ aufgießen. Etwas einkochen lassen. Immer wieder unter Rühren „Suppe“ nachgießen.

3 Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Das Basilikum in Streifen schneiden. Den Schlagrahm steif schlagen. Die Saiblingsfilets mit wenig Zitronensaft beträufeln. Salzen und pfeffern.

4 Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Fischfilets auf der Hautseite bei Mittelhitze einige Minuten braten. Umdrehen. Die Pfanne vom Feuer ziehen und den Fisch in der verbleibenden Hitze fertig garen.