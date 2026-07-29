Marillen-Crumble
Zutaten
- 150 g Butter + etwas für die Form
- Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- evtl. Amaretto bzw. Marillenschnaps
- 1 kg Marillen
- fruchtiger Weißwein
- 250 g Mehl
- 100 g geschälte Mandeln
- 1 Prise Salz
Zubereitung
- 1
Die Marillen halbieren und entsteinen. Wenig Weißwein (der Boden eines großen Topfes sollte gerade bedeckt sein) mit 2 bis 3 EL Zucker zum Kochen bringen.
Wenn Kinder mitessen, können Sie natürlich den Weißwein durch Wasser ersetzen. Allerdings müssen Sie dann noch – wegen der Säure – ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben.
- 2
Die Marillen in den Topf legen. Aufkochen. Eventuell mit etwas Amaretto oder Marillenschnaps „parfümieren“. Das muss aber nicht sein.
- 3
Vom Feuer ziehen und zugedeckt auskühlen lassen. Die Marillen dürfen dabei auf keinen Fall zerkochen.
- 4
Eine große Auflaufform mit zimmerwarmer Butter ausstreichen. Mit Zucker ausstreuen. Die Marillen in die Form legen.
- 5
Die Mandeln mahlen. 150g sehr weiche Butter, 100g Zucker, Salz, Vanillezucker, Mehl und Mandeln zu Streuseln verarbeiten und über die Marillen streuen.
- 6
Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Lauwarm mit Vanilleeis oder gut gekühlter Vanillesauce servieren.