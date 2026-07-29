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Marillen-Crumble

Crumble mit Vanilleeis (Symbolbild)
© Jennifer Pallian
Crumble mit Vanilleeis (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 10 min

Zutaten

  • 150 g Butter + etwas für die Form
  • Zucker
  • 1 EL Vanillezucker
  • evtl. Amaretto bzw. Marillenschnaps
  • 1 kg Marillen
  • fruchtiger Weißwein
  • 250 g Mehl
  • 100 g geschälte Mandeln
  • 1 Prise Salz

Zubereitung

  1. 1

    Die Marillen halbieren und entsteinen. Wenig Weißwein (der Boden eines großen Topfes sollte gerade bedeckt sein) mit 2 bis 3 EL Zucker zum Kochen bringen.
    Wenn Kinder mitessen, können Sie natürlich den Weißwein durch Wasser ersetzen. Allerdings müssen Sie dann noch – wegen der Säure – ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben.

  2. 2

    Die Marillen in den Topf legen. Aufkochen. Eventuell mit etwas Amaretto oder Marillenschnaps „parfümieren“. Das muss aber nicht sein.

  3. 3

    Vom Feuer ziehen und zugedeckt auskühlen lassen. Die Marillen dürfen dabei auf keinen Fall zerkochen.

  4. 4

    Eine große Auflaufform mit zimmerwarmer Butter ausstreichen. Mit Zucker ausstreuen. Die Marillen in die Form legen.

  5. 5

    Die Mandeln mahlen. 150g sehr weiche Butter, 100g Zucker, Salz, Vanillezucker, Mehl und Mandeln zu Streuseln verarbeiten und über die Marillen streuen.

  6. 6

    Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Lauwarm mit Vanilleeis oder gut gekühlter Vanillesauce servieren.