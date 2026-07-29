Marillen-Crumble

1 Die Marillen halbieren und entsteinen. Wenig Weißwein (der Boden eines großen Topfes sollte gerade bedeckt sein) mit 2 bis 3 EL Zucker zum Kochen bringen.

Wenn Kinder mitessen, können Sie natürlich den Weißwein durch Wasser ersetzen. Allerdings müssen Sie dann noch – wegen der Säure – ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben.

2 Die Marillen in den Topf legen. Aufkochen. Eventuell mit etwas Amaretto oder Marillenschnaps „parfümieren“. Das muss aber nicht sein.

3 Vom Feuer ziehen und zugedeckt auskühlen lassen. Die Marillen dürfen dabei auf keinen Fall zerkochen.

4 Eine große Auflaufform mit zimmerwarmer Butter ausstreichen. Mit Zucker ausstreuen. Die Marillen in die Form legen.

5 Die Mandeln mahlen. 150g sehr weiche Butter, 100g Zucker, Salz, Vanillezucker, Mehl und Mandeln zu Streuseln verarbeiten und über die Marillen streuen.