Carpaccio mit Paprikavinaigrette

1 Pfefferoni und Paprikaschote sorgfältig entkernen und in sehr kleine Würfel schneiden. Schalotten und Knoblauch ebenfalls klein würfeln. Die Petersilie klein schneiden. Mit Olivenöl und einem Spritzer Essig verrühren. Die Vinaigrette mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2 Das Fleisch von Haut und Sehnen befreien und in hauchdünne Scheiben schneiden.

Tipp: Wenn Sie das Fleisch kurze Zeit im Tiefkühlschrank anfrieren lassen, funktioniert das Schneiden ohne Probleme.

3 Die Fleischscheiben zwischen zwei Klarsichtfolien, die zuvor mit Olivenöl bestrichen wurden, legen und mit einem Plattiereisen flach klopfen.