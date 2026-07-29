Amarettoparfait mit Marillensauce

1 Dotter und Zucker über Dunst cremig aufschlagen. Nach und nach den Mandellikör untermengen. Sobald die Masse dickschaumig ist, den Schlagkessel in eiskaltes Wasser stellen und die Masse so lange weiterschlagen, bis sie abgekühlt ist.

Tipp: Das rasche Abkühlen in Eiswasser ist wichtig, damit die Restwärme die Eimasse nicht zum Stocken bringt.

2 Den Schlagrahm steif schlagen und unter die Dottermasse ziehen.

3 Die Creme in eine nicht zu große Kastenform, die mit Klarsichtfolie ausgelegt wurde, geben. Mindestens drei bis vier Stunden im Tiefkühlschrank gefrieren lassen.

4 Marillen in Spalten schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Wenig Wasser mit Zucker erhitzen. Die Marillen dazugeben. Bei wenig Hitze kurz kochen lassen. Kaltstellen.