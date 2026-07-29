Kabarettist Christof Spörk bespaßte beim Sommerkabarett am Weinhof Reichmann die Gäste

Mit seinem neuen Programm „Maximo Lieder“ war Christof Spörk kürzlich zu Gast am Weinhof Reichmann in Khünegg bei St. Peter am Ottersbach. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um bei hauseigenem Wein und regionaler Kulinarik das traditionelle Sommerkabarett zu genießen.

Kabarett vom Land der latenten Unzufriedenheit

Publikumsliebling Spörk begeisterte die Zuhörer mit seiner Musikalität und seinem Humor. Er sang etwa über das Leben im schönsten Land der latenten Unzufriedenheit. Es gab Lieder über Lärmschutzwände, Schneekanonen und politische Abgründe – satirisch, scharf und trotzdem lebensliebend.

„Ein unvergesslicher schöner Sommerabend“, ziehen die Gastgeber Stefan und Christine Reichmann zufrieden Resümee und freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe.