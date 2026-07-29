Lammeintopf
Zutaten
- 750 g Lammfleisch (Schulter)
- 2 Stk. Zwiebeln
- 4 Zehe/n Knoblauch
- Lamm- oder Hühnerfond
- 750 g Bohnschoten
- 3 Stk. Fleischparadeiser
- 0,5 kg Erdäpfel
- 1 EL Paradeismark
- Bohnenkrautzweige
- Petersilie
- Olivenöl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Lammfleisch in Würfel schneiden. Die Zwiebeln grob hacken. Die Paradeiser überbrühen, die Haut abziehen, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch ebenfalls grob hacken.
- 2
Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Bohnschoten putzen und in Stücke schneiden.
- 3
Die Fleischwürfel in reichlich Olivenöl in einem großen Topf rundherum anrösten. Das Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten. Salzen und pfeffern. Das Fleisch aus dem Topf heben und zur Seite stellen.
- 4
Noch etwas Öl in den Topf geben und die Zwiebeln andünsten. Die Erdäpfel dazugeben und kurz mitrösten. Mit etwas Lamm- oder Hühnerfond aufgießen. Fleisch- und Paradeiswürfel dazugeben. Zugedeckt eineinhalb Stunden garen lassen. Bohnenkrautzweige
mitgaren lassen - vor dem Servieren entfernen.
- 5
Inzwischen die Bohnschoten in Salzwasser fast gar kochen. Eine Viertelstunde vor Ende der Garzeit zum Fleisch geben. Kurz vor dem Servieren mit gehackter Petersilie bestreuen.