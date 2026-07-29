Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Lammeintopf

Lammeintopf (Symbolbild)
© ting-tian
Lammeintopf (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 20 min

Zutaten

  • 750 g Lammfleisch (Schulter)
  • 2 Stk. Zwiebeln
  • 4 Zehe/n Knoblauch
  • Lamm- oder Hühnerfond
  • 750 g Bohnschoten
  • 3 Stk. Fleischparadeiser
  • 0,5 kg Erdäpfel
  • 1 EL Paradeismark
  • Bohnenkrautzweige
  • Petersilie
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Lammfleisch in Würfel schneiden. Die Zwiebeln grob hacken. Die Paradeiser überbrühen, die Haut abziehen, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch ebenfalls grob hacken.

  2. 2

    Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Bohnschoten putzen und in Stücke schneiden.

  3. 3

    Die Fleischwürfel in reichlich Olivenöl in einem großen Topf rundherum anrösten. Das Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten. Salzen und pfeffern. Das Fleisch aus dem Topf heben und zur Seite stellen.

  4. 4

    Noch etwas Öl in den Topf geben und die Zwiebeln andünsten. Die Erdäpfel dazugeben und kurz mitrösten. Mit etwas Lamm- oder Hühnerfond aufgießen. Fleisch- und Paradeiswürfel dazugeben. Zugedeckt eineinhalb Stunden garen lassen. Bohnenkrautzweige
    mitgaren lassen - vor dem Servieren entfernen.

  5. 5

    Inzwischen die Bohnschoten in Salzwasser fast gar kochen. Eine Viertelstunde vor Ende der Garzeit zum Fleisch geben. Kurz vor dem Servieren mit gehackter Petersilie bestreuen.