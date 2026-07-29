Lammeintopf

1 Das Lammfleisch in Würfel schneiden. Die Zwiebeln grob hacken. Die Paradeiser überbrühen, die Haut abziehen, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch ebenfalls grob hacken.

2 Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Bohnschoten putzen und in Stücke schneiden.

3 Die Fleischwürfel in reichlich Olivenöl in einem großen Topf rundherum anrösten. Das Paradeismark dazugeben und kurz mitrösten. Salzen und pfeffern. Das Fleisch aus dem Topf heben und zur Seite stellen.

4 Noch etwas Öl in den Topf geben und die Zwiebeln andünsten. Die Erdäpfel dazugeben und kurz mitrösten. Mit etwas Lamm- oder Hühnerfond aufgießen. Fleisch- und Paradeiswürfel dazugeben. Zugedeckt eineinhalb Stunden garen lassen. Bohnenkrautzweige

mitgaren lassen - vor dem Servieren entfernen.