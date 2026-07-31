Der Feldbacher Kultur- und Literaturverein „Vulkanland Dichtergilde“ sammelte Spenden für den Unterstützungsverein Südoststeiermark. Kürzlich überreichten Dichtergilde-Initiatorin Christina Monschein gemeinsam mit den Mitgliedern Ernst Kratochwill, Eva Kratzer, Christine Kaufmann, Hilda Siegl, Ursula Markovic und Erni Schaden den Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Ute Jennings vom Unterstützungsverein.

Der Verein hilft Familien im Bezirk, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, rasch und unbürokratisch. „Wir bedanken uns herzlich für die wertvolle Unterstützung und das soziale Engagement der Vulkanland Dichtergilde“, heißt es in einer Aussendung des Unterstützungsvereins Südoststeiermark.