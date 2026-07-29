Schmankerlcreme

1 Aus Mehl, Staubzucker, Butter, Salz und Wasser einen Teig kneten. In Folie wickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Dann dünn ausrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im 180 Grad heißen Backrohr 12 bis 15 Minuten goldgelb backen. Abkühlen lassen und in Stücke brechen. Mit Staubzucker bestreuen.

2 Für die Creme Dotter, Zucker, Salz und Vanillezucker schaumig schlagen. Die Milch erhitzen und die Dottercreme untermengen. Bei wenig Hitze weiterrühren, bis die Creme bindet. Sie darf nicht kochen!!

3 Die eingeweichte und ausgedrückte Gelatine in der Creme auflösen. Abkühlen lassen. Das Obers steifschlagen und unter die Creme ziehen. Eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

4 100ml Wasser mit 50g Zucker aufkochen. 100g Schwarzbeeren dazugeben. Aufkochen. Durch ein Sieb passieren.