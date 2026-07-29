900.000 Euro wurden für Planungsarbeiten der weiteren Sanierung der B 106 beschlossen. Der Abschnitt Polan bis Napplach startet 2027. Insgesamt fließen 12 Millionen Euro in die Gesamtsanierung.

Auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) hat die Landesregierung in der jüngsten Sitzung die Weichen für die Fortsetzung der Generalsanierung der B106 Mölltal Straße gestellt. Beschlossen wurde die Genehmigung der Planungsleistungen für alle noch ausstehenden Sanierungsblöcke im Ausmaß von 900.000 Euro. Damit kann die Rahmenvereinbarung mit dem Bestbieter abgeschlossen werden. Dieser wurde durch ein europaweites Ausschreibungsverfahren ermittelt.



Die fast 70 Jahre alte Fahrbahn zwischen Möllbrücke und Winklern weist zahlreiche Schäden auf, die Verkehrssicherheit und Anrainer beeinträchtigen. Deshalb wird sie seit 2023 in insgesamt acht Sanierungsblöcken und 22 Abschnitten generalsaniert. Nach den bereits umgesetzten oder in Bau befindlichen Blöcken 1 bis 4 betrifft der aktuelle Beschluss die Planungen für die Blöcke 5 bis 8 mit insgesamt zwölf Abschnitten in den Gemeinden Reißeck, Obervellach, Flattach sowie Stall im Mölltal.

Gestaffelte Planung der Straßenabschnitte

Zum Einsatz kommt die Sanierungsvariante „Neubau-light“: Dabei wird die bestehende Betondecke abgetragen und als Tragschicht wiederverwendet. Der weitere Aufbau erfolgt in Asphaltbauweise. Die Planungsarbeiten und die Baumaßnahmen an den einzelnen Blöcken erfolgen gestaffelt. So beginnt die Planung für den Abschnitt Polan bis Napplach (Block 5) bereits diesen Sommer, die bauliche Umsetzung ist für 2027 vorgesehen. Insgesamt werden vom Straßenbaureferat in die Generalsanierung über 12 Millionen Euro investiert.