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Gesamtzeit:50 min
Nudeln mit Brimsen
Zutaten
- 750 g runde Bohnschoten
- 250 g Penne (Nudeln)
- 4 Zehe/n Knoblauch
- 2 Stk. Schalotten
- 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
- 100 g Schinkenspeck
- 5 Zweige Bohnenkraut
- 0,5 Bund Petersilie
- Olivenöl
- 200 g Brimsen (ersatzweise Strudeltopfen)
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Bohnschoten halbieren und mit dem Bohnenkraut in Salzwasser kochen.
- 2
Paradeiser, Knoblauch und Schalotten klein würfeln. Den Speck zuerst in dünne Scheiben, dann in schmale Streifen schneiden. Den Brimsen grob zerbröseln.
- 3
Die Schalotten in wenig Olivenöl glasig dünsten. Gehackte Petersilie, Paradeiser und Knoblauch dazugeben und kurz mitdünsten.
- 4
2 EL Butter in eine Pfanne geben und darin den Speck bei milder Hitze knusprig ausbraten. Die Speckstreifen auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Das Speckfett aufheben.
- 5
Die Nudeln in Salzwasser bissfest kochen. Abgießen und mit dem Speckfett in eine vorgewärmte Schüssel geben.
- 6
Paradeis-Knoblauchmischung, Speckstreifen und Bohnen untermengen. Den Brimsen darüberstreuen. Mit Pfeffer abschmecken.