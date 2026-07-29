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Nudeln mit Brimsen

Brimsen (Symbolbild)
© Ajale auf Pixabay
Brimsen (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 750 g runde Bohnschoten
  • 250 g Penne (Nudeln)
  • 4 Zehe/n Knoblauch
  • 2 Stk. Schalotten
  • 4 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
  • 100 g Schinkenspeck
  • 5 Zweige Bohnenkraut
  • 0,5 Bund Petersilie
  • Olivenöl
  • 200 g Brimsen (ersatzweise Strudeltopfen)
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Bohnschoten halbieren und mit dem Bohnenkraut in Salzwasser kochen.

  2. 2

    Paradeiser, Knoblauch und Schalotten klein würfeln. Den Speck zuerst in dünne Scheiben, dann in schmale Streifen schneiden. Den Brimsen grob zerbröseln.

  3. 3

    Die Schalotten in wenig Olivenöl glasig dünsten. Gehackte Petersilie, Paradeiser und Knoblauch dazugeben und kurz mitdünsten.

  4. 4

    2 EL Butter in eine Pfanne geben und darin den Speck bei milder Hitze knusprig ausbraten. Die Speckstreifen auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Das Speckfett aufheben.

  5. 5

    Die Nudeln in Salzwasser bissfest kochen. Abgießen und mit dem Speckfett in eine vorgewärmte Schüssel geben.

  6. 6

    Paradeis-Knoblauchmischung, Speckstreifen und Bohnen untermengen. Den Brimsen darüberstreuen. Mit Pfeffer abschmecken.