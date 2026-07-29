Nudeln mit Brimsen

1 Die Bohnschoten halbieren und mit dem Bohnenkraut in Salzwasser kochen.

2 Paradeiser, Knoblauch und Schalotten klein würfeln. Den Speck zuerst in dünne Scheiben, dann in schmale Streifen schneiden. Den Brimsen grob zerbröseln.

3 Die Schalotten in wenig Olivenöl glasig dünsten. Gehackte Petersilie, Paradeiser und Knoblauch dazugeben und kurz mitdünsten.

4 2 EL Butter in eine Pfanne geben und darin den Speck bei milder Hitze knusprig ausbraten. Die Speckstreifen auf Küchenpapier zum Abtropfen geben. Das Speckfett aufheben.

5 Die Nudeln in Salzwasser bissfest kochen. Abgießen und mit dem Speckfett in eine vorgewärmte Schüssel geben.