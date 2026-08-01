Joseph Erin teilte sich kürzlich eine Bühne mit Branchen-Größen wie DJ Ötzi und Vicky Leandros. Er überzeugte tausende Besucher bei der „Schlagernacht des Jahres“.

Das Publikum beteiligte sich mit lauthalsen Gesangseinlagen an der ausgelassenen Stimmung und die Künstler heizten ihnen von der Bühne aus ein: Die „Schlagernacht des Jahres“, die kürzlich auf der Seebühne Mörbisch stattfand, war wieder ein großer Erfolg. Das Fest zählt zu den größten Schlager-Veranstaltungen Österreichs und begeistert Jahr um Jahr tausende Besucher.

Bevor Größen der Unterhaltungsbranche wie „Die Nockis“, DJ Ötzi, Andy Borg, Vicky Leandros und Kerstin Ott auftraten, lag es an Joseph Erin als offizieller Warm-up-DJ für die passende Stimmung zu sorgen. Der Obervellacher konnte Schlagerfans und Veranstalter bereits in den Vorjahren begeistern und war deshalb im Auftrag von Radio Flamingo und der ShowFactory zum wiederholten Mal vor Ort. Im Rahmen eines rund 90-minütigen Auftritts eröffnete Erin den Konzertabend.

© Radio Flamingo Joseph Erin sorgte mit Tänzerinnen für Stimmung

Der nächste Auftritt steht bevor

Obwohl der Mölltaler zugibt, dass Auftritte dieser Größenordnung seinen Puls „ordentlich in die Höhe treiben“, kann er auf jahrelange Erfahrungen zurückgreifen. Mit seiner Eventagentur JET Events wickelt er pro Jahr hunderte Veranstaltungen wie Hochzeiten, Galas und Firmenfeiern in ganz Österreich und im benachbarten Ausland ab.

Um jedem Event gerecht zu werden, setzt Erin auf sein altbewährtes Erfolgsrezept: Die Interaktion mit dem Publikum, die Bühnenpräsenz und die Musikauswahl müssen eine Einheit bilden. Er müsse drei Rollen gleichzeitig erfüllen: DJ, Moderator und Entertainer. Es scheint zu funktionieren, denn der nächste große Schlager-Einsatz steht bevor. Am 5. Dezember ist Erin erneut als Warm-up-DJ bei der „Schlagernacht des Jahres“, die in der Wiener Stadthalle stattfinden wird, engagiert. Zudem kann der Oberkärntner bereits jetzt für Firmen-Weihnachtsfeiern gebucht werden.