Zander im Paradeisbett
Zutaten
- 1 Stk. Zander (ca. 1,2 kg)
- 1 kg Fleischparadeiser
- 300 g junge Zwiebeln
- Olivenöl
- 100 g dunkle Oliven
- Zitronensaft
- 5 Zehe/n Knoblauch
- frischer Rosmarin
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Den Fisch waschen und trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer mehrmals schräg einritzen. Innen und außen salzen und pfeffern und zwei Rosmarinzweige in die Bauchhöhle legen.
- 2
Die Saftpfanne vom Backrohr mit Olivenöl beträufeln. Den Fisch darauflegen.
- 3
Die Paradeiser in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln in Spalten schneiden. Den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Paradeiser, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven neben dem Fisch verteilen. Salzen.
- 4
Einige Rosmarinnadeln fein hacken und untermengen. Olivenöl darüber träufeln. Den Fisch ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 15 Minuten die Hitze auf 190 Grad reduzieren.
- 5
Weitere 25 bis 35 Minuten fertig garen.
Tipp: Wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt, ist der Fisch gar.
- 6
Mit Rosmarin-Erdäpfeln servieren.