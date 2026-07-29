Zander im Paradeisbett

1 Den Fisch waschen und trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer mehrmals schräg einritzen. Innen und außen salzen und pfeffern und zwei Rosmarinzweige in die Bauchhöhle legen.

2 Die Saftpfanne vom Backrohr mit Olivenöl beträufeln. Den Fisch darauflegen.

3 Die Paradeiser in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln in Spalten schneiden. Den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Paradeiser, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven neben dem Fisch verteilen. Salzen.

4 Einige Rosmarinnadeln fein hacken und untermengen. Olivenöl darüber träufeln. Den Fisch ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 15 Minuten die Hitze auf 190 Grad reduzieren.

5 Weitere 25 bis 35 Minuten fertig garen.

Tipp: Wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt, ist der Fisch gar.