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Zander im Paradeisbett

Fisch mit Tomaten (Symbolbild)
© David B Townsend on Unsplash
Fisch mit Tomaten (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 1 Stk. Zander (ca. 1,2 kg)
  • 1 kg Fleischparadeiser
  • 300 g junge Zwiebeln
  • Olivenöl
  • 100 g dunkle Oliven
  • Zitronensaft
  • 5 Zehe/n Knoblauch
  • frischer Rosmarin
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Den Fisch waschen und trocken tupfen. Die Haut mit einem scharfen Messer mehrmals schräg einritzen. Innen und außen salzen und pfeffern und zwei Rosmarinzweige in die Bauchhöhle legen.

  2. 2

    Die Saftpfanne vom Backrohr mit Olivenöl beträufeln. Den Fisch darauflegen.

  3. 3

    Die Paradeiser in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln in Spalten schneiden. Den Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Paradeiser, Zwiebeln, Knoblauch und Oliven neben dem Fisch verteilen. Salzen.

  4. 4

    Einige Rosmarinnadeln fein hacken und untermengen. Olivenöl darüber träufeln. Den Fisch ins 220 Grad heiße Backrohr schieben. Nach 15 Minuten die Hitze auf 190 Grad reduzieren.

  5. 5

    Weitere 25 bis 35 Minuten fertig garen.
    Tipp: Wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt, ist der Fisch gar.

  6. 6

    Mit Rosmarin-Erdäpfeln servieren.