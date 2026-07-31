Second-Hand-Laden „Trofaiach-Tandler“ wurde eine fixe Größe

Vor zehn Jahren rückte man in Trofaiach mit dem Second-Hand-Laden „Trofaiach-Tandler“ die Nachhaltigkeit ins Zentrum der Stadt – im wahrsten Sinn des Wortes. Er wurde eine Erfolgsgeschichte.

Vor zehn Jahren wurde eine Idee geboren und umgesetzt. Heute können die Initiatoren auf den Erfolg blicken: Nach dem Vorbild des „48er-Tandler“ in Wien wurde im Sinne der Nachhaltigkeit ein Re-Use-Laden – der Trofaiach-Tandler – in der Hauptstraße 46 aus der Taufe gehoben.

Masterplan mit Bürgerbeteiligung

„Wir begannen mit der Erstellung eines Masterplans unter Beteiligung unserer Bürger. Es sollte ein wirklich sinnvolles Projekt werden“, erzählt Mario Abl, Bürgermeister von Trofaiach. Die Zusammenarbeit von Stadtgemeinde, Stadtwerke und Lebenshilfe ermöglichte die Eröffnung dieses speziellen Second-Hand-Ladens.

© KLZ / Brigitte Schöberl In der Hauptstraße 46 ist der „Trofaiach-Tandler“ sehr zentral gelegen

Über Innenstadtkoordinator Erich Biberich konnte eine passende Räumlichkeit gefunden werden. „Es war für uns als Stadtgemeinde eine Möglichkeit, einen Leerstand zu füllen und dies gleichzeitig mit einem sozialen Engagement zu verbinden. Durch Mitarbeit im Verkaufsladen verschaffen wir Klienten der Lebenshilfe eine sinnvolle berufliche Beschäftigung“, erklärt Abl.

„Zurzeit helfen pro Woche jeweils zwei Klientinnen an zwei Tagen im Verkaufsladen mit“, bekräftigt Geschäftsführerin Malgorzata Koch-Basic. Es sei eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit, betont sie. Über der Geschäftsidee steht ganz groß der Gedanke der Nachhaltigkeit.

Gut erhalten und günstig

Im Geschäft übernommen, wird gut erhaltene Ware, die dann dort oder auf Flohmärkten zu günstigen Preisen angeboten wird. „Man kann die Ware auch ins AWZ Trofaiach bringen, wo der Tandler in Kooperation mit den Stadtwerken einen Ausstellungsraum zur Verfügung hat“, ergänzt Michael Wendler, Abteilungsleiter der Stadtwerke.

Er findet, dass die Verschwendung immer schlimmer werde. Auch ins Abfallwirtschaftszentrum werden immer mehr brauchbare Sachen gebracht. Wendler: „Mittlerweile denken wir bereits über die Errichtung einer Halle nach.“

© KLZ / Brigitte Schöberl Im „Trofaiach-Tandler“ packen stets zwei Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe Trofaiach mit an

Es ist überwiegend die ältere Generation, die von der Möglichkeit einer Wiederverwertbarkeit Gebrauch macht. „Wir versuchen aber auch jüngere Leute dafür zu gewinnen“, erzählt die Geschäftsführerin. Gern gebracht wird Geschirr, zum Beispiel aus dem Nachlass einer verstorbenen Person, aber es werden im Verkauf auch Dekoartikel und vieles mehr angeboten.

Kinderbücher und Spiele sind gefragt

Besonders groß ist die Nachfrage nach Kinderbüchern und Spielen. Daher gibt es im Geschäft sogar eine eigene Kinderecke. Das ausgestellte Angebot der Ware wird saisonal gestaltet. Es sollte vor allem zur Region passen. „Generell legen wir Wert auf Qualität“, sagt Koch-Basic.

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Elektrogeräte werden aus Gründen der Vorsicht nicht angenommen, auch Sachen aus Billigläden sind nicht so erwünscht. Es wird genau ausgesucht, was gut brauchbar ist. Die Sachen müssen selbstverständlich gereinigt werden, bevor sie zum Verkauf angeboten werden.

Eigener Bereich für Upcycling

„Im Geschäft gibt es einen Raum für Upcycling, das heißt, wir versuchen, aus alten Dingen mit kreativen Ideen etwas Neues zu gestalten“, erklärt Koch-Basic. „Unsere Klientinnen sind auch dabei eine große Unterstützung.“ Dieses engagierte Second Hand-Projekt feiert am 16. Oktober mit Ausstellungen und speziellen Verkaufsaktionen in und vor dem Geschäft sein zehnjähriges Bestehen.