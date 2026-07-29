Marillenkuchen nach Annis Art

1 Die Marillen halbieren und die Kerne entfernen. Die Schokolade in kleine Stücke brechen und über Dunst oder bei sehr wenig Hitze schmelzen.

2 Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen.

Tipp: wenn Sie den Schnee bei niedriger Stufe mit dem Handmixer langsam steif schlagen, wird er kompakter.

3 Butter, Zucker, Vanillezucker und Dotter schaumig rühren. Backpulver und Mehl versieben. Unter den Teig rühren. Die zerlassene Schokolade und den Rum untermengen.

(Wenn Kinder mitessen, den Rumweglassen).

4 Zum Schluss den Eischnee vorsichtig unterheben. Das Backrohr auf 200 Grad aufheizen. Eine rechteckige Backform (ca. 35 mal 25 cm) mit Butter ausstreichen und bemehlen.