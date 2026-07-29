Marillenkuchen nach Annis Art
Zutaten
- 150 g Butter
- 150 g Zucker
- 150 g Mehl
- 150 g Kochschokolade
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1 TL Backpulver
- Salz
- 2 EL Rum
- 4 Stk. Dotter
- 4 Stk. Eiklar
- 750 g Marillen
- Butter und Mehl für die Form
Zubereitung
- 1
Die Marillen halbieren und die Kerne entfernen. Die Schokolade in kleine Stücke brechen und über Dunst oder bei sehr wenig Hitze schmelzen.
- 2
Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen.
Tipp: wenn Sie den Schnee bei niedriger Stufe mit dem Handmixer langsam steif schlagen, wird er kompakter.
- 3
Butter, Zucker, Vanillezucker und Dotter schaumig rühren. Backpulver und Mehl versieben. Unter den Teig rühren. Die zerlassene Schokolade und den Rum untermengen.
(Wenn Kinder mitessen, den Rumweglassen).
- 4
Zum Schluss den Eischnee vorsichtig unterheben. Das Backrohr auf 200 Grad aufheizen. Eine rechteckige Backform (ca. 35 mal 25 cm) mit Butter ausstreichen und bemehlen.
- 5
Den Teig in die Form gießen, glatt streichen. Mit den Marillenhälften belegen. Auf der untersten Schiene ins Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen.