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Marillenkuchen nach Annis Art

Marillenkuchen (Symbolbild)
© Toa Heftiba on Unsplash
Marillenkuchen (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 10 min

Zutaten

  • 150 g Butter
  • 150 g Zucker
  • 150 g Mehl
  • 150 g Kochschokolade
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 1 TL Backpulver
  • Salz
  • 2 EL Rum
  • 4 Stk. Dotter
  • 4 Stk. Eiklar
  • 750 g Marillen
  • Butter und Mehl für die Form

Zubereitung

  1. 1

    Die Marillen halbieren und die Kerne entfernen. Die Schokolade in kleine Stücke brechen und über Dunst oder bei sehr wenig Hitze schmelzen.

  2. 2

    Die Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen.
    Tipp: wenn Sie den Schnee bei niedriger Stufe mit dem Handmixer langsam steif schlagen, wird er kompakter.

  3. 3

    Butter, Zucker, Vanillezucker und Dotter schaumig rühren. Backpulver und Mehl versieben. Unter den Teig rühren. Die zerlassene Schokolade und den Rum untermengen.
    (Wenn Kinder mitessen, den Rumweglassen).

  4. 4

    Zum Schluss den Eischnee vorsichtig unterheben. Das Backrohr auf 200 Grad aufheizen. Eine rechteckige Backform (ca. 35 mal 25 cm) mit Butter ausstreichen und bemehlen.

  5. 5

    Den Teig in die Form gießen, glatt streichen. Mit den Marillenhälften belegen. Auf der untersten Schiene ins Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen.