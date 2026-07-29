Bandnudeln mit Radicchio

Zutaten 4 Portionen 400 g Tagliatelle (Bandnudeln

Tagliatelle (Bandnudeln 100 g Schinkenspeck

Schinkenspeck 250 g Radicchio

Radicchio 1 Stk. rote Zwiebel alter Balsamicoessig

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Olivenöl

Zubereitung 1 Den Schinkenspeck zuerst in dünnere Scheiben, dann in kurze Streifen schneiden. Den Radicchio ebenfalls in Streifen schneiden. Die Zwiebel in feine Streifen schneiden. 2 Etwas Olivenöl erhitzen. Zuerst den Speck etwas anschwitzen, dann die Zwiebel dazugeben. Bei wenig Hitze so lange dünsten, bis die Zwiebel sehr weich und glasig ist. Sie darf nicht braun werden. 3 Den Radicchio dazugeben und bei wenig Hitze andünsten. Mit Balsamico ablöschen. Zugedeckt so lange garen, bis der Radicchio weich ist. Nun noch ohne Deckel weitergaren, bis die Flüssigkeit fast ganz eingekocht ist. Salzen und pfeffern. 4 Die Nudeln al dente kochen und mit der Sauce vermischen.

Tipp: Die Süße von altem Balsamicoessig gibt diesem Gericht die richtige

Würze. Da dieser Essig sehr teuer ist, können Sie sich auch mit einem kleinen Trick behelfen, indem Sie „jungen“ Balsamicoessig mit wenig Honig zu einem Sirup einkochen. Säure und Süße müssen dabei harmonisch aufeinander abgestimmt sein.