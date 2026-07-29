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Goldbrasse auf mediterrane Art

Goldbrasse auf mediterrane Art (Symbolbild)
© Henry Perks
Goldbrasse auf mediterrane Art (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten

  • 2 Stk. Goldbrassen, à 500 bis 600 g
  • 2 Stk. Bio-Zitronen
  • 1 Stk. milde Zwiebel
  • 3 Zehe/n Knoblauch
  • Oreganozweige
  • 2 Stk. Flaschenparadeiser
  • Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Den Saft einer Zitrone auspressen, die zweite Zitrone in sehr dünne Scheiben schneiden. Paradeiser und Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Zwei Knoblauchzehen halbieren, eine in dünne Scheiben schneiden.

  2. 2

    Die Haut der Fische auf beiden Seiten rautenförmig einritzen. Mit Zitronensaft bestreichen. Den Fisch innen und außen salzen und pfeffern. Je eine Zwiebel- und Zitronenscheibe sowie je zwei Oreganozweige und Knoblauchhälften in die Bauchhöhle geben.

  3. 3

    Die Fettpfanne vom Backrohr mit etwas Öl ausstreichen. Die Zwiebel- und Paradeiserscheiben auf dem Boden der Fettpfanne verteilen. Einige Oregano blättchen darüberstreuen. Die Fische darauflegen. Mit den restlichen Zitronenscheiben bedecken und mit Öl beträufeln. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben.

  4. 4

    Nach zehn Minuten auf 180 Grad reduzieren. Insgesamt eine halbe Stunde braten. Dazwischen immer wieder mit dem Bratensaft begießen.