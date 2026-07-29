Goldbrasse auf mediterrane Art

1 Den Saft einer Zitrone auspressen, die zweite Zitrone in sehr dünne Scheiben schneiden. Paradeiser und Zwiebel in dünne Scheiben schneiden. Zwei Knoblauchzehen halbieren, eine in dünne Scheiben schneiden.

2 Die Haut der Fische auf beiden Seiten rautenförmig einritzen. Mit Zitronensaft bestreichen. Den Fisch innen und außen salzen und pfeffern. Je eine Zwiebel- und Zitronenscheibe sowie je zwei Oreganozweige und Knoblauchhälften in die Bauchhöhle geben.

3 Die Fettpfanne vom Backrohr mit etwas Öl ausstreichen. Die Zwiebel- und Paradeiserscheiben auf dem Boden der Fettpfanne verteilen. Einige Oregano blättchen darüberstreuen. Die Fische darauflegen. Mit den restlichen Zitronenscheiben bedecken und mit Öl beträufeln. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben.