Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Roastbeeflasagne

Kochen mit Roastbeef (Symbolbild)
© Mogens Petersen auf Pixabay
Kochen mit Roastbeef (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Zutaten

  • 400 g gebratenes Roastbeef, aufgeschnitten
  • 250 ml Kalbsfond
  • 1 Stk. rote + gelbe Paprikaschote
  • 1 Stk. kleiner Zucchino
  • 1 Bund Lauchzwiebeln
  • 1 Stk. Paradeiser
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 1 Bund Petersilie
  • Basilikum
  • Thymian
  • Butter
  • Olivenöl
  • Weißwein
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Paprika in Rauten, den Zucchino in Scheiben, die Zwiebeln in Spalten schneiden. Die Knoblauchzehen halbieren. Den Paradeiser schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.

  2. 2

    Etwas Öl mit Knoblauch und einigen Thymianzweigen in einer Pfanne nicht zu stark erhitzen. Paprika, Zucchino und Zwiebeln dazugeben und goldgelb anrösten. Salzen und pfeffern. Die klein geschnittene Petersilie darüberstreuen.

  3. 3

    In eine vorgewärmte Schüssel geben. Knoblauch und Thymian in der Pfanne lassen. Das Gemüse warm stellen. Wenig Weißwein in die Pfanne gießen, den Bratensatz lösen und einkochen.

  4. 4

    Kalbsfond dazugießen. Nochmals etwas einkochen. Mit wenigen kalten Butterflocken binden. Die Paradeiswürfel untermengen.

  5. 5

    Roastbeefscheiben mit Gemüse und Sauce auf Tellern zu einer Lasagne
    schichten. Mit Basilikum garnieren.