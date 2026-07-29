Roastbeeflasagne

1 Die Paprika in Rauten, den Zucchino in Scheiben, die Zwiebeln in Spalten schneiden. Die Knoblauchzehen halbieren. Den Paradeiser schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.

2 Etwas Öl mit Knoblauch und einigen Thymianzweigen in einer Pfanne nicht zu stark erhitzen. Paprika, Zucchino und Zwiebeln dazugeben und goldgelb anrösten. Salzen und pfeffern. Die klein geschnittene Petersilie darüberstreuen.

3 In eine vorgewärmte Schüssel geben. Knoblauch und Thymian in der Pfanne lassen. Das Gemüse warm stellen. Wenig Weißwein in die Pfanne gießen, den Bratensatz lösen und einkochen.

4 Kalbsfond dazugießen. Nochmals etwas einkochen. Mit wenigen kalten Butterflocken binden. Die Paradeiswürfel untermengen.