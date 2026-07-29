Roastbeeflasagne
Zutaten
- 400 g gebratenes Roastbeef, aufgeschnitten
- 250 ml Kalbsfond
- 1 Stk. rote + gelbe Paprikaschote
- 1 Stk. kleiner Zucchino
- 1 Bund Lauchzwiebeln
- 1 Stk. Paradeiser
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 1 Bund Petersilie
- Basilikum
- Thymian
- Butter
- Olivenöl
- Weißwein
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Paprika in Rauten, den Zucchino in Scheiben, die Zwiebeln in Spalten schneiden. Die Knoblauchzehen halbieren. Den Paradeiser schälen und entkernen. Das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden.
- 2
Etwas Öl mit Knoblauch und einigen Thymianzweigen in einer Pfanne nicht zu stark erhitzen. Paprika, Zucchino und Zwiebeln dazugeben und goldgelb anrösten. Salzen und pfeffern. Die klein geschnittene Petersilie darüberstreuen.
- 3
In eine vorgewärmte Schüssel geben. Knoblauch und Thymian in der Pfanne lassen. Das Gemüse warm stellen. Wenig Weißwein in die Pfanne gießen, den Bratensatz lösen und einkochen.
- 4
Kalbsfond dazugießen. Nochmals etwas einkochen. Mit wenigen kalten Butterflocken binden. Die Paradeiswürfel untermengen.
- 5
Roastbeefscheiben mit Gemüse und Sauce auf Tellern zu einer Lasagne
schichten. Mit Basilikum garnieren.