Südoststeirische Kellnerlegende Harald Trummer ist verstorben

Der Gastwirtesohn, Weltenbummler und Lehrer Harald Trummer verstarb mit 86 Jahren nach längerer Erkrankung. Er erlernte das Kellnern im Steirerhof, bevor er sich auf den Weg in die Welt begab.

Betreuer bei Olympia, Koch- und Serviceausbilder im Oman und Gäste von Queen Elizabeth bis Romy Schneider – der Feldbacher Gastwirtesohn Harald Trummer hatte viele legendäre Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Nach langer Krankheit ist der gelernte Kellner kürzlich im Alter von 86 Jahren verstorben.

Harry Trummer ging in die weite Welt hinaus

Bereits kurz nach seiner Ausbildung am Steirerhof in Graz zog es Trummer in die weite Welt hinaus. Eine der ersten wichtigen Stationen war das Aberfeldyhotel in Jersey, wo er als Barman tätig war.

Später ging Harry, wie Trummer allgemein genannt wurde, auf das Schiff Holland America Line und fuhr darauf in 80 Tagen um die Welt: „Mein berühmtester Gast war ein Mister Reynolds, der Besitzer der Zigarettenmarken Winston, Camel und Salem. Von ihm bekam ich jede Woche 120 Dollar Trinkgeld.“ 1964 war Trummer bei den Olympischen Spielen in Innsbruck als persönlicher Betreuer des persischen Schahs Reza Pahlewi dabei.

1 / 5 Schah Mohammed Reza Pahlewi und seine Frau Farah, ... © KLZ / Johann Schleich

Trummer kam zurück in die Steiermark

Nach einer Station auf den Bahamas ging Trummer dann als Lehrer zu den Tourismusschulen in Bad Gleichenberg, wo weitere Kontakte zu Prominenten entstanden. Darunter Österreichs Vorkriegskanzler Kurt Schuschnigg oder die englische Königin Elizabeth mit Anne und Philip. „Ich bediente sie in Wien und im Schloss Eggenberg in Graz. Unvergesslich für mich blieb auch die Begegnung mit Romy Schneider sowie mit dem Filmschauspieler und Bergsteiger Luis Trenker“, schilderte Trummer seine Erlebnisse.

Begegnungen mit dem Kosmonauten Pawel Popowitsch, Udo Jürgens oder Boxerlegende Max Schmeling blieben ihm ebenfalls in Erinnerung. In Tirana, Sarajewo und in Russland gab er sein Wissen weiter. Auch im Oman verbrachte er ein Jahr damit, die Ausbildung im Bereich Küche und Service zu leiten. In Feldbach war er Mitglied der Freitag-Turnerrunde und wurde durch seine humorvollen Auftritte beim Faschingskabarett weithin bekannt.