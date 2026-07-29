Himbeertiramisu

1

Den Mascarpone mit 2 Esslöffel Zucker und Zitronensaft cremig rühren. Den Schlagrahm nicht ganz steif schlagen und unterheben

.Tipp: Wer will, kann zuvor zwei Dotter mit 2 Esslöffel Zucker schaumig schlagen, den Mascarpone einrühren und das Obers unterrühren.

Allerdings muss man an heißen Tagen mit rohen Eiern besonders achtsam umgehen. Das heißt, die Kühlkette darf auf keinen Fall unterbrochen werden.