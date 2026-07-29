Himbeertiramisu
Zutaten
- 200 g Biskotten
- 200 g Mascarpone
- 250 ml Schlagrahm
- Saft einer halben Zitrone
- Backzucker
- 400 g Himbeeren
- 2 Blatt Gelatine
- 1 Stamperl Himbeerlikör
Zubereitung
- 1
Den Mascarpone mit 2 Esslöffel Zucker und Zitronensaft cremig rühren. Den Schlagrahm nicht ganz steif schlagen und unterheben
.Tipp: Wer will, kann zuvor zwei Dotter mit 2 Esslöffel Zucker schaumig schlagen, den Mascarpone einrühren und das Obers unterrühren.
Allerdings muss man an heißen Tagen mit rohen Eiern besonders achtsam umgehen. Das heißt, die Kühlkette darf auf keinen Fall unterbrochen werden.
- 2
Die Himbeeren pürieren und durch ein Sieb streichen. Mit 2 bis 3 Esslöffel Zucker verrühren.
- 3
Die nach Vorschrift eingeweichte und ausgedrückte Gelatine im leicht erwärmten Himbeerlikör auflösen und unter das Himbeerpüree mengen.
- 4
In einer Schüssel abwechselnd Mascarponecreme, Biskotten und Himbeerpüree einschichten.
- 5
Zugedeckt über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen. Beim Anrichten eventuell mit Himbeeren und Minze garnieren.