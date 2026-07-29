Ab sofort können Almhirtinnen, Hirten oder Familien, die auf 65 Almen im Nationalpark Hohe Tauern im Einsatz stehen, nominiert werden.

Die Behirtung im Gschlösstal. Im Hintergrund ist das Schlatenkees zu sehen

Hirtenfamilien, Almbäuerinnen und Almbauern leisten wertvollste Arbeit für die Erhaltung der vielfältigen Kulturlandschaft im Nationalpark Hohe Tauern. Als Zeichen besonderer Wertschätzung kürt der Nationalpark Hohe Tauern Tirol die Almhirtin, den Almhirten oder die Almhirtenfamilie des Jahres. Die Auszeichnung rückt das herausragende Engagement und die Bedeutung dieser Arbeit ins Rampenlicht.

Die Almen im Nationalpark Hohe Tauern sind weit mehr als ein wildromantischer Erholungsraum. Sie prägen das Landschaftsbild der Außenzone, sind beliebte Ziele für Erholungssuchende, tragen wesentlich zur Erhaltung der Biodiversität bei – und sind nicht zuletzt Arbeitsplatz zahlreicher engagierter Hirtinnen und Hirten sowie Almbäuerinnen und Almbauern. Auf rund 65 Almen im Nationalpark Hohe Tauern Tirol sind täglich Hirtenfamilien und Almbauern im Einsatz, die damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft leisten. Die Auszeichnung „Almhirt:in des Jahres“ soll die Leistungen des Almpersonals stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und auch wieder mehr Menschen für diesen Beruf begeistern.

© NPHT Martin Kurzthaler Die Mahd steiler Wiesen ist ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung der artenreichen Kulturlandschaft

Der Nationalpark Hohe Tauern lädt alle dazu ein, engagierte Hirtinnen, Hirten oder Hirtenfamilien zu nominieren, die sich in besonderer Weise um die Almwirtschaft im Nationalpark verdient gemacht haben. Eine Fachjury wird im Spätsommer aus den Einreichungen eine Auswahl treffen und die Auszeichnung vergeben. Der Preis für den oder die „Almhirt:in des Jahres 2026“ ist ein Fernglas der Marke Swarovski sowie ein Überraschungsgeschenk eines Sponsoring-Partners des Nationalparks Hohe Tauern.

Die Auswahlkriterien Die Alm muss im Nationalpark Hohe Tauern liegen und die Almhirten oder Almhirte soll mindestens drei Sommer dort verbracht haben. Eine ständige Behirtung während der Almsaison sollte gewährleistet sein. Außerdem sollten Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität getroffen werden. Beispiele: Durchführung Almpflegemaßnahmen, Mahd von Bergwiesen, Haltung gefährdeter Haustierrassen, Erhaltung oder Pflege von Biotopen und so weiter. Auf der Alm sollte naturnahe Bewirtschaftung sowie die Erhaltung traditioneller Bauweisen bei Gebäuden oder Zäunen gewährleistet sein. Weitere Kriterien können die besondere Lage der Alm, die authentische Vermittlung des Almlebens, die Produktion und Verarbeitung eigener Almprodukte (Käse, Milch, Butter etc.), der Einsatz alter Handwerkstechniken oder der besondere Einsatz für das Wohl der Almtiere sein.

Für die Nominierung ist eine aussagekräftige Beschreibung mit besonderen Leistungen der Almhirtin oder des Almhirten erforderlich. Fotos sind ebenfalls erwünscht. Adresse: Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tirol, Kirchplatz 2, 9971 Matrei in Osttirol, E-Mail: npht@tirol.gv.at. Einsendeschluss ist der 21. August 2026.