Schwarzbeer-Marillencreme

1 Die Marillen blanchieren, die Haut abziehen. Die Früchte entkernen und in kleine Stücke schneiden. Mit Gelierzucker und einem Spritzer Zitronensaft zu einem Mus verkochen. Die Hälfte der Schwarzbeeren untermengen. Kalt stellen.

2 Die Dotter mit 3 EL Zucker und 1 EL Zitronensaft über Dunst cremig schlagen. Die Schüssel in Eiswasser stellen und die Dottermasse kalt schlagen.

3 Den Mascarpone dazu geben und den nicht ganz steif geschlagenen Schlagrahm behutsam untermengen. Eine Stunde kalt stellen.

4 Die Creme in einen Dressiersack mit glatter Tülle füllen. In gut gekühlte Dessertgläser abwechselnd Marillen-Schwarzbeer-Mischung und Creme schichten.