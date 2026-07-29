Betriebsrat und Management haben sich geeinigt: BMW streicht weltweit 8000 Stellen. Die Bayern produzieren auch in Österreich in einem Werk in Steyr und haben auch österreichische Kfz-Zulieferer.

BMW verschärft seinen Sparkurs: Betriebsrat und Management sollen sich laut Medienberichten auf den Abbau von 8000 Arbeitsplätzen weltweit geeinigt haben. Der Stellenabbau soll von Oktober 2026 bis Ende 2027 laufen und ab 2028 jährlich rund eine Milliarde Euro einsparen. Die letzte Unterschrift zur Vereinbarung wurde am Dienstag getätigt, vorgestellt wird sie bei der Betriebsversammlung am Mittwoch, an der auch Vorstandschef Milan Nedeljkovic teilnimmt. Die Bayern produzieren auch in Österreich in einem Werk in Steyr und haben auch österreichische Kfz-Zulieferer.

„Sozialverträglicher Abbau“

Der Personalabbau soll über reguläre Austritte, Altersteilzeit und ein Abfindungsprogramm erfolgen. Letzteres gilt nur in Deutschland, wo rund 80.000 der insgesamt Beschäftigten arbeiten, und macht den Großteil des Abbaus aus. Dafür stellt BMW etwa eine Milliarde Euro zurück. Betroffen ist vor allem der „indirekte Bereich“ (Verwaltung, Entwicklung, etwa Konzernzentrale und FIZ), nicht die Bandmitarbeiter. Die Produktionskapazitäten in Deutschland bleiben unverändert – anders als bei Porsche (minus 5000 Stellen) und VW (bis zu 50.000 Stellen zur Diskussion, möglicherweise vier Werksschließungen).

Bestehende Zusagen bleiben

Die Beschäftigungsgarantie (gültig bei positivem Vorsteuergewinn) sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld bleiben bestehen. Die Erfolgsbeteiligung dürfte wegen der Branchenkrise dennoch sinken. Auch die Managementstruktur wird gestrafft, betroffen sind vor allem Bereichsleiter, der Vorstand bleibt unberührt.

China als Hauptproblem

Größere Sorgen bereitet das China-Geschäft: Preiskampf bei E-Autos, eingebrochene Verbrenner-Nachfrage und Zollstreitigkeiten drücken die einst hohen Gewinne. Die Werksauslastung liegt dort nur noch bei 50–60 Prozent. Das aktuelle Sparprogramm betrifft China aber kaum, da viele befristete Verträge bereits ausgelaufen sind. Wegen dieser Belastungen hatte BMW Mitte Juni seine Jahresprognose gesenkt: Statt eines „moderaten“ erwartet der Konzern nun einen „deutlichen“ Rückgang des Vorsteuergewinns (mehr als 15 Prozent), die Automarge soll nur noch bei ein bis drei Prozent liegen.