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Gesamtzeit:45 min
Nudeln nach Art der Schäfer
Zutaten
- 400 g Muschelnudeln
- 800 g Fleischparadeiser
- 4 Zehe/n Knoblauch
- 2 Stk. Peperoncini
- 150 g Mozzarella
- 200 g faschiertes Lammfleisch
- getrockneter Thymian
- 50 g Parmesankäse
- Olivenöl
- Mehl
- 0,5 Bund Basilikum
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Paradeiser überbrühen, schälen und grob hacken.
- 2
Das faschierte Fleisch mit Salz, etwas Thymian und Pfeffer würzen. Zu sehr kleinen Kugeln formen und in Mehl wälzen.
- 3
Die Knoblauchzehen fein hacken.
- 4
Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Wer Schärfe mag, gibt Peperoncini dazu, wer empfindlich darauf reagiert, lässt sie besser weg.
- 5
Die Fleischbällchen dazugeben und bei etwas stärkerer Hitze knusprig anbraten.
- 6
Knoblauch und Paradeiser dazugeben und bei nicht zu starker
Hitze einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- 7
Den Mozzarella klein würfeln.
- 8
Die Nudeln al dente kochen, abseihen und mit den Mozzarellawürfeln
unter die Sauce mengen.
- 9
Den Parmesan darüber reiben.
- 10
Mit klein geschnittenem Basilikum bestreuen.