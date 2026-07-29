Nudeln nach Art der Schäfer

1 Die Paradeiser überbrühen, schälen und grob hacken.

2 Das faschierte Fleisch mit Salz, etwas Thymian und Pfeffer würzen. Zu sehr kleinen Kugeln formen und in Mehl wälzen.

3 Die Knoblauchzehen fein hacken.

4 Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Wer Schärfe mag, gibt Peperoncini dazu, wer empfindlich darauf reagiert, lässt sie besser weg.

5 Die Fleischbällchen dazugeben und bei etwas stärkerer Hitze knusprig anbraten.

6 Knoblauch und Paradeiser dazugeben und bei nicht zu starker

Hitze einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

7 Den Mozzarella klein würfeln.

8 Die Nudeln al dente kochen, abseihen und mit den Mozzarellawürfeln

unter die Sauce mengen.

9 Den Parmesan darüber reiben.