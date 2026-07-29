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Nudeln nach Art der Schäfer

Kochen mit Orcchiette Nudeln (Symbolbild)
© Il-Luminatore auf Pixabay
Kochen mit Orcchiette Nudeln (Symbolbild)
Gesamtzeit:45 min

Zutaten

  • 400 g Muschelnudeln
  • 800 g Fleischparadeiser
  • 4 Zehe/n Knoblauch
  • 2 Stk. Peperoncini
  • 150 g Mozzarella
  • 200 g faschiertes Lammfleisch
  • getrockneter Thymian
  • 50 g Parmesankäse
  • Olivenöl
  • Mehl
  • 0,5 Bund Basilikum
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Paradeiser überbrühen, schälen und grob hacken.

  2. 2

    Das faschierte Fleisch mit Salz, etwas Thymian und Pfeffer würzen. Zu sehr kleinen Kugeln formen und in Mehl wälzen.

  3. 3

    Die Knoblauchzehen fein hacken.

  4. 4

    Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Wer Schärfe mag, gibt Peperoncini dazu, wer empfindlich darauf reagiert, lässt sie besser weg.

  5. 5

    Die Fleischbällchen dazugeben und bei etwas stärkerer Hitze knusprig anbraten.

  6. 6

    Knoblauch und Paradeiser dazugeben und bei nicht zu starker
    Hitze einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  7. 7

    Den Mozzarella klein würfeln.

  8. 8

    Die Nudeln al dente kochen, abseihen und mit den Mozzarellawürfeln
    unter die Sauce mengen.

  9. 9

    Den Parmesan darüber reiben.

  10. 10

    Mit klein geschnittenem Basilikum bestreuen.