Als Veranstalter im Mariazellerland war Andreas Schweiger unter anderem für den Mariazeller Advent verantwortlich. Gläubiger fordern 125.500 Euro von seiner Firma.

Der Mariazeller Advent lockt jährlich über 100.000 Besucher an, sein Veranstalter ist nun pleite

Bittere Nachricht aus Mariazell: Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und Creditreform am Mittwoch bekanntgaben, wurde am Landesgericht Leoben auf Eigenantrag ein Insolvenzverfahren über die Schweiger‘s Stadtmarketing GmbH eröffnet.

Das Unternehmen von Geschäftsführer Andreas Schweiger ist im Wallfahrtsort für verschiedene lokale Events und touristische Großveranstaltungen verantwortlich, unter anderem für den beliebten Mariazeller Advent, der im Vorjahr sein 25-Jahr-Jubiläum feierte.

Beim Festival „Aufsteiern“ in Graz war man ebenfalls als Aussteller aktiv, weiters führt Schweiger seit 2023 den Stadtheurigen im Mariazeller Stadtzentrum. Erst im Mai hatte er den Gastro-Betrieb zu einem Abendlokal umfunktioniert.

125.500 Euro Schuldenberg

Laut dem KSV1870 liegen Verbindlichkeiten von rund 252.700 Euro vor, dem stehen Aktiva von 127.200 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind 28 Gläubiger sowie vier Dienstnehmer betroffen. Verantwortlich für die Pleite sei dabei eine „außergewöhnliche Häufung externer und teilweise nicht vorhersehbarer Ereignisse“.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Am Mittwoch wurde das Insolvenzverfahren am Landesgericht Leoben eröffnet

Konkret geht es um wetterbedingte Veranstaltungsausfälle in Mariazell und Graz sowie kurzfristige, aber massive Personalprobleme beim Stadtheurigen, weshalb erhebliche Vorfinanzierungen zu tätigen waren. Dazu kommen saisaisonale Liquiditätsschwankungen und Investitionen, wodurch das Unternehmen letztlich in die Zahlungsunfähigkeit schlitterte.

Fortführung geplant

Grundsätzlich wird dennoch eine Fortführung des Betriebs angestrebt. Laut Creditreform wolle Schweiger den langfristigen Kooperationsvertrag zur Durchführung des Mariazeller Advents bis Ende 2031 erfüllen, dabei auf bestehende Partnerbeziehungen aufbauen und laufende Aufträge etwa im Rahmen eines EU-Leaderprojekts sowie im Tourismusmanagement fortsetzen. Mit der Fortführung soll zudem die im Sanierungsplan vorgesehen Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplanes erfüllt werden.

„Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke, Leiter Region Süd beim KSV1870. In dieser Funktion wurde der Grazer Rechtsanwalt Arno Roman Lerchbaumer bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubiger wurde am 9. September angesetzt, die erste Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. September statt.