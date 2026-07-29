Pofesen mit Zwetschkenröster

1 Die Zwetschken in Spalten schneiden. Mit etwas Portwein bzw. Kirschsaft in einen Topf geben. Mit Zucker (nach Geschmack), Zitronensaft, Zimt und Gewürznelken würzen. Einige Minuten kochen lassen.

2 Eventuell etwas Speisestärke in kaltem Wasser auflösen und unter den kochenden Zwetschkenröster mengen. Gewürze entfernen. Auskühlen lassen.

3 Aus dem Toastbrot Scheiben mit 8 cm Durchmesser ausstechen.

Tipp: die Brotreste für Croutons verwenden.

4 Die Hälfte der Scheiben auf einer Seite mit Powidl bestreichen und mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.

5 Milch, Vanillezucker, 1 Prise Salz und etwas Rum gut verrühren. Die Eier in einem tiefen Teller verschlagen.

6 Reichlich Backfett in einer Pfanne erhitzen. Die Pofesen zuerst in die Vanillemilch tauchen, dann durch die Eiermasse ziehen. Sofort ins heiße Fett legen und goldgelb backen.