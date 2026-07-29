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Pofesen mit Zwetschkenröster

Süße Speise mit Powidl (Symbolbild)
© safran7 auf Pixabay
Süße Speise mit Powidl (Symbolbild)
Gesamtzeit:50 min

Zutaten

  • 8 Scheibe/n Toastbrot
  • Powidl
  • 125 ml Milch
  • 1 TL Vanillezucker
  • Rum
  • 2 Stk. Eier
  • Salz
  • 500 g Zwetschken
  • Portwein bzw. Kirschsaft
  • Zimt
  • evtl. Speisestärke
  • Zucker
  • Zitronensaft
  • Gewürznelken
  • Backfett
  • Staubzucker

Zubereitung

  1. 1

    Die Zwetschken in Spalten schneiden. Mit etwas Portwein bzw. Kirschsaft in einen Topf geben. Mit Zucker (nach Geschmack), Zitronensaft, Zimt und Gewürznelken würzen. Einige Minuten kochen lassen.

  2. 2

    Eventuell etwas Speisestärke in kaltem Wasser auflösen und unter den kochenden Zwetschkenröster mengen. Gewürze entfernen. Auskühlen lassen.

  3. 3

    Aus dem Toastbrot Scheiben mit 8 cm Durchmesser ausstechen.
    Tipp: die Brotreste für Croutons verwenden.

  4. 4

    Die Hälfte der Scheiben auf einer Seite mit Powidl bestreichen und mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.

  5. 5

    Milch, Vanillezucker, 1 Prise Salz und etwas Rum gut verrühren. Die Eier in einem tiefen Teller verschlagen.

  6. 6

    Reichlich Backfett in einer Pfanne erhitzen. Die Pofesen zuerst in die Vanillemilch tauchen, dann durch die Eiermasse ziehen. Sofort ins heiße Fett legen und goldgelb backen.

  7. 7

    Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Zimtzucker bestreuen.