Pofesen mit Zwetschkenröster
Zutaten
- 8 Scheibe/n Toastbrot
- Powidl
- 125 ml Milch
- 1 TL Vanillezucker
- Rum
- 2 Stk. Eier
- Salz
- 500 g Zwetschken
- Portwein bzw. Kirschsaft
- Zimt
- evtl. Speisestärke
- Zucker
- Zitronensaft
- Gewürznelken
- Backfett
- Staubzucker
Zubereitung
- 1
Die Zwetschken in Spalten schneiden. Mit etwas Portwein bzw. Kirschsaft in einen Topf geben. Mit Zucker (nach Geschmack), Zitronensaft, Zimt und Gewürznelken würzen. Einige Minuten kochen lassen.
- 2
Eventuell etwas Speisestärke in kaltem Wasser auflösen und unter den kochenden Zwetschkenröster mengen. Gewürze entfernen. Auskühlen lassen.
- 3
Aus dem Toastbrot Scheiben mit 8 cm Durchmesser ausstechen.
Tipp: die Brotreste für Croutons verwenden.
- 4
Die Hälfte der Scheiben auf einer Seite mit Powidl bestreichen und mit den restlichen Scheiben zusammensetzen.
- 5
Milch, Vanillezucker, 1 Prise Salz und etwas Rum gut verrühren. Die Eier in einem tiefen Teller verschlagen.
- 6
Reichlich Backfett in einer Pfanne erhitzen. Die Pofesen zuerst in die Vanillemilch tauchen, dann durch die Eiermasse ziehen. Sofort ins heiße Fett legen und goldgelb backen.
- 7
Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Zimtzucker bestreuen.