Schweinskotelett mit Paradeissauce

1 Eventuelle Fettränder der Schweinskoteletts leicht einschneiden. Die Koteletts mit etwas Dijonsenf bestreichen.

2 Den Knoblauch klein würfeln.

3 Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen, die Stielansätze entfernen, das Fruchtfleisch würfeln.

4 In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Schweinskoteletts

auf beiden Seiten anbraten. Salzen und pfeffern. Den Knoblauch dazugeben und hellgelb braten.

5 Das Fleisch aus der Pfanne heben und auf den Rost im 90 Grad heißen Backrohr setzen. Eine halbe Stunde garen lassen.

6 Den Bratensatz mit wenig Weißwein loskochen. Einkochen lassen. Die Paradeiser dazugeben und bei Mittelhitze sämig einkochen.

7 Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Einen Schuss Schlagobers

(höchstens 100ml) dazugeben, aufkochen und gut vermengen.

8 Die Koteletts in die Pfanne legen und mit Paradeissauce bedecken. Weitere fünf Minuten garen.