Schweinskotelett mit Paradeissauce
Zutaten
- 4 Stk. dicke Schweinskoteletts
- Dijonsenf
- Weißwein
- 4 Zehe/n Knoblauch
- 750 g Fleischparadeiser
- Schlagobers
- Olivenöl
- Oregano
- 1 Bund Basilikum
- evtl. Peperoncini
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Eventuelle Fettränder der Schweinskoteletts leicht einschneiden. Die Koteletts mit etwas Dijonsenf bestreichen.
- 2
Den Knoblauch klein würfeln.
- 3
Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen, die Stielansätze entfernen, das Fruchtfleisch würfeln.
- 4
In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Schweinskoteletts
auf beiden Seiten anbraten. Salzen und pfeffern. Den Knoblauch dazugeben und hellgelb braten.
- 5
Das Fleisch aus der Pfanne heben und auf den Rost im 90 Grad heißen Backrohr setzen. Eine halbe Stunde garen lassen.
- 6
Den Bratensatz mit wenig Weißwein loskochen. Einkochen lassen. Die Paradeiser dazugeben und bei Mittelhitze sämig einkochen.
- 7
Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Einen Schuss Schlagobers
(höchstens 100ml) dazugeben, aufkochen und gut vermengen.
- 8
Die Koteletts in die Pfanne legen und mit Paradeissauce bedecken. Weitere fünf Minuten garen.
- 9
Das Basilikum in Streifen schneiden und über das Gericht streuen.