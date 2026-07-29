Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Schweinskotelett mit Paradeissauce

Schweinskotelett (Symbolbild)
© Vika Imperia
Schweinskotelett (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 4 Stk. dicke Schweinskoteletts
  • Dijonsenf
  • Weißwein
  • 4 Zehe/n Knoblauch
  • 750 g Fleischparadeiser
  • Schlagobers
  • Olivenöl
  • Oregano
  • 1 Bund Basilikum
  • evtl. Peperoncini
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Eventuelle Fettränder der Schweinskoteletts leicht einschneiden. Die Koteletts mit etwas Dijonsenf bestreichen.

  2. 2

    Den Knoblauch klein würfeln.

  3. 3

    Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen, die Stielansätze entfernen, das Fruchtfleisch würfeln.

  4. 4

    In einer großen Pfanne etwas Olivenöl erhitzen. Die Schweinskoteletts
    auf beiden Seiten anbraten. Salzen und pfeffern. Den Knoblauch dazugeben und hellgelb braten.

  5. 5

    Das Fleisch aus der Pfanne heben und auf den Rost im 90 Grad heißen Backrohr setzen. Eine halbe Stunde garen lassen.

  6. 6

    Den Bratensatz mit wenig Weißwein loskochen. Einkochen lassen. Die Paradeiser dazugeben und bei Mittelhitze sämig einkochen.

  7. 7

    Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Einen Schuss Schlagobers 
    (höchstens 100ml) dazugeben, aufkochen und gut vermengen.

  8. 8

    Die Koteletts in die Pfanne legen und mit Paradeissauce bedecken. Weitere fünf Minuten garen.

  9. 9

    Das Basilikum in Streifen schneiden und über das Gericht streuen.