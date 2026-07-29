Lachsforelle in der Salzkruste

1 Meersalz, Eiklar und sehr wenig Wasser etwa drei Minuten vermengen.

2 Den Fisch gründlich waschen und trocken tupfen. Thymian, Rosmarin, halbierte Knoblauchzehen und Zitronenscheiben in den Bauch legen.

3 Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Ein Drittel der Salzmasse auf das Backpapier in Form des Fisches, nur etwas größer, streichen. Den Fisch daraufsetzen. Mit dem restlichen Salz bedecken.

4 Den Fisch im 200 Grad heißen Backrohr 40 bis 45 Minuten backen.

5 Die Salzkruste vorsichtig mit einem Sägemesser aufschneiden. Den Salzdeckel abheben. Die Haut des Fisches behutsam abziehen.

6 Die oben liegenden Filets an der Mittelgräte einschneiden und je eine Hälfte mit einem langen Messer von den Gräten heben.

7 Die Mittelgräte vom Schwanz in Richtung Kopf abziehen. Die unteren Filets ebenfalls von der Haut getrennt abheben.