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Lachsforelle in der Salzkruste

Fisch in Salzkruste (Symbolbild)
© Jonas Allert
Fisch in Salzkruste (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 15 min

Zutaten

  • 1 Stk. Lachsforelle, ca. 1 kg, 2,5 kg
  • grobes Meersalz
  • 3 Stk. Eiklar
  • 0,5 Bund Thymian
  • 1 Stk. Rosmarinzweig
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 1 Stk. Bio-Zitrone
  • Olivenöl

Zubereitung

  1. 1

    Meersalz, Eiklar und sehr wenig Wasser etwa drei Minuten vermengen.

  2. 2

    Den Fisch gründlich waschen und trocken tupfen. Thymian, Rosmarin, halbierte Knoblauchzehen und Zitronenscheiben in den Bauch legen.

  3. 3

    Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Ein Drittel der Salzmasse auf das Backpapier in Form des Fisches, nur etwas größer, streichen. Den Fisch daraufsetzen. Mit dem restlichen Salz bedecken.

  4. 4

    Den Fisch im 200 Grad heißen Backrohr 40 bis 45 Minuten backen.

  5. 5

    Die Salzkruste vorsichtig mit einem Sägemesser aufschneiden. Den Salzdeckel abheben. Die Haut des Fisches behutsam abziehen.

  6. 6

    Die oben liegenden Filets an der Mittelgräte einschneiden und je eine Hälfte mit einem langen Messer von den Gräten heben.

  7. 7

    Die Mittelgräte vom Schwanz in Richtung Kopf abziehen. Die unteren Filets ebenfalls von der Haut getrennt abheben.

  8. 8

    Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Olivenöl, das mit etwas Zitronensaft verrührt wurde, darüberträufeln.