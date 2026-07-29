Lachsforelle in der Salzkruste
Zutaten
- 1 Stk. Lachsforelle, ca. 1 kg, 2,5 kg
- grobes Meersalz
- 3 Stk. Eiklar
- 0,5 Bund Thymian
- 1 Stk. Rosmarinzweig
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 1 Stk. Bio-Zitrone
- Olivenöl
Zubereitung
- 1
Meersalz, Eiklar und sehr wenig Wasser etwa drei Minuten vermengen.
- 2
Den Fisch gründlich waschen und trocken tupfen. Thymian, Rosmarin, halbierte Knoblauchzehen und Zitronenscheiben in den Bauch legen.
- 3
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Ein Drittel der Salzmasse auf das Backpapier in Form des Fisches, nur etwas größer, streichen. Den Fisch daraufsetzen. Mit dem restlichen Salz bedecken.
- 4
Den Fisch im 200 Grad heißen Backrohr 40 bis 45 Minuten backen.
- 5
Die Salzkruste vorsichtig mit einem Sägemesser aufschneiden. Den Salzdeckel abheben. Die Haut des Fisches behutsam abziehen.
- 6
Die oben liegenden Filets an der Mittelgräte einschneiden und je eine Hälfte mit einem langen Messer von den Gräten heben.
- 7
Die Mittelgräte vom Schwanz in Richtung Kopf abziehen. Die unteren Filets ebenfalls von der Haut getrennt abheben.
- 8
Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Olivenöl, das mit etwas Zitronensaft verrührt wurde, darüberträufeln.