„Dann soll man aufs Land ziehen“: DJ-Abend sorgt für Ärger in Klagenfurt

Das Public Viewing ist vorbei, der Streit bleibt. Anrainer beklagen massive Lärmbelastung durch eine DJ-Veranstaltung, Stadt und Veranstalter weisen die Vorwürfe zurück.

An spielfreien Tagen wurde die Public-Viewing-Arena am Neuen Platz auch für Musikveranstaltungen genutzt

Der Neue Platz in Klagenfurt hat sich in den vergangenen Tagen gewandelt. Bierbänke, Bühne und Leinwand sind verschwunden, am Wochenende gastiert ein italienischer Streetfood-Markt vor dem Rathaus. Doch das Public Viewing beschäftigt die Nachbarschaft weiter. Nachdem bereits die Übertragung der Fußballspiele bis spät in die Nacht beziehungsweise in die frühen Morgenstunden auf Unverständnis gestoßen war, brachte eine Begleitveranstaltung das Fass zum Überlaufen: die „Electric Vibes“ am 17. Juli.

Am Freitag vor dem WM-Finale begeisterte elektronische Musik das überwiegend junge Publikum. Für eine Familie, die in unmittelbarer Nähe des Neuen Platzes lebt, war dieser Abend allerdings alles andere als lustig. Weil ihre Kinder nicht schlafen konnten, habe sich ihr Mann unter die Partygäste gemischt und die Lautstärke mithilfe einer Handy-App gemessen, erzählt die Anrainerin. Das Ergebnis: rund 100 Dezibel. Eine Beschwerde beim Magistrat sei bis heute unbeantwortet geblieben. Mittlerweile ist ihre Geduld am Ende. „Wir Innenstadtbewohner sind vielleicht keine große Wählergruppe. Trotzdem haben wir dieselben Rechte wie Menschen in klassischen Wohngebieten“, sagt die Frau.

Keine Überschreitung bei Messung

Eine dauerhafte Lärmbelastung von 100 Dezibel kann das Gehör bereits nach wenigen Minuten schädigen. Für die Veranstaltung galt laut Magistrat jedoch ein Grenzwert von 85 Dezibel. Wäre dieser nachweislich überschritten worden, hätte ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet werden müssen. Aber: „Zum Zeitpunkt der Messung durch einen Messtechniker der Abteilung Klima- und Umweltschutz wurden die Grenzwerte nicht überschritten“, heißt es aus dem Rathaus. Weitere Beschwerden seien nicht bekannt.

Ich habe Verständnis für Menschen, die Ruhe wollen. Aber dann soll man aufs Land ziehen. — Manfred Dobesch , Veranstalter

Auch Veranstalter Manfred Dobesch bezweifelt jedenfalls, dass die Musik tatsächlich so laut war. Zudem habe die Veranstaltung bereits um 23 Uhr geendet. „Ich habe Verständnis für Menschen, die Ruhe wollen. Aber dann soll man aufs Land ziehen. In einer Stadt muss an Wirtschaft und Gastronomie gedacht werden. Sie leben von solchen Veranstaltungen“, sagt er.

Die Anrainerin wünscht sich ebenfalls eine lebendige Innenstadt. „Aber dieses Ziel wird nicht durch ein lautstarkes Event nach dem anderen erreicht“, sagt sie. Eine dauerhafte Belebung entstehe vielmehr dann, wenn sich wieder mehr Menschen dafür entscheiden würden, im Zentrum zu wohnen.

Übrigens: Wie viele Menschen im unmittelbaren Umfeld des Neuen Platzes leben, kann die Behörde nicht sagen. Innerhalb des Rings sind derzeit rund 3000 Personen gemeldet.