Apfelpalatschinke

1 Die Teigzutaten mit einem Schneebesen glatt rühren. Der Teig darf auf keinen Fall zu dünn sein. Eventuell noch mit etwas geriebener Orangenschale oder einem Spritzer Rum würzen. Zehn Minuten rasten lassen.

2 Die Äpfel schälen, in dünne Spalten schneiden und dabei das Kerngehäuse entfernen.

3 In einer Pfanne 2 EL Butter schmelzen. 1 EL Staubzucker darin leicht karamellisieren. Die Apfelspalten dazu geben und kurz anschwenken.

4 Nun noch die Spalten kreisförmig in der Pfanne arrangieren und den Palatschinkenteig darübergießen.

5 Die Pfanne ins 200 Grad heiße Backrohr stellen und die Palatschinke goldbraun backen. Das dauert etwa fünf Minuten.