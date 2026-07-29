Topfencreme mit Brombeeren
Zutaten
- 500 g Brombeeren
- Cassis (schwarzer Ribisellikör)
- Zucker
- Speisestärke
- Zitronensaft
- Vanillezucker
- 250 g trockener Topfen
- 2 EL Sauerrahm
- 125 ml Schlagobers
- Saft einer Zitrone
- Zitronenlikör (Limoncello)
Zubereitung
- 1
Die Hälfte der Brombeeren mit 1 bis 2 EL Cassis und (je nach Süße der Beeren) mit 2 bis 3 EL Zucker vermischen. Einmal aufkochen. Durch ein Sieb streichen. Nochmals erhitzen.
- 2
1 TL Speisestärke in 1ELWasser auflösen und unter die Brombeersauce rühren. Nochmals aufkochen. Vom Feuer ziehen und mit den restlichen Brombeeren vermengen.
- 3
Zum Schluss noch mit einem Stamperl Cassis abschmecken. (Wenn Kinder mitessen, anstelle von Cassis schwarzen Ribiselsaft verwenden.)
- 4
Den Topfen durch ein Sieb streichen. Mit Sauerrahm, etwas Zitronensaft und ca. 2 EL Zucker vermischen. Wer will, kann auch noch etwas Limoncello untermengen.
- 5
Den Schlagobers steif schlagen und unter die Creme heben.
- 6
Mindestens zwei Stunden kaltstellen.
- 7
Die Creme auf Dessertschalen verteilen. Das Brombeerragout darauf verteilen.