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Topfencreme mit Brombeeren

Topfencreme mit Brombeeren (Symbolbild)
© T Caesar auf Pixabay
Topfencreme mit Brombeeren (Symbolbild)
Gesamtzeit:3 h 0 min

Zutaten

  • 500 g Brombeeren
  • Cassis (schwarzer Ribisellikör)
  • Zucker
  • Speisestärke
  • Zitronensaft
  • Vanillezucker
  • 250 g trockener Topfen
  • 2 EL Sauerrahm
  • 125 ml Schlagobers
  • Saft einer Zitrone
  • Zitronenlikör (Limoncello)

Zubereitung

  1. 1

    Die Hälfte der Brombeeren mit 1 bis 2 EL Cassis und (je nach Süße der Beeren) mit 2 bis 3 EL Zucker vermischen. Einmal aufkochen. Durch ein Sieb streichen. Nochmals erhitzen.

  2. 2

    1 TL Speisestärke in 1ELWasser auflösen und unter die Brombeersauce rühren. Nochmals aufkochen. Vom Feuer ziehen und mit den restlichen Brombeeren vermengen.

  3. 3

    Zum Schluss noch mit einem Stamperl Cassis abschmecken. (Wenn Kinder mitessen, anstelle von Cassis schwarzen Ribiselsaft verwenden.)

  4. 4

    Den Topfen durch ein Sieb streichen. Mit Sauerrahm, etwas Zitronensaft und ca. 2 EL Zucker vermischen. Wer will, kann auch noch etwas Limoncello untermengen.

  5. 5

    Den Schlagobers steif schlagen und unter die Creme heben.

  6. 6

    Mindestens zwei Stunden kaltstellen.

  7. 7

    Die Creme auf Dessertschalen verteilen. Das Brombeerragout darauf verteilen.