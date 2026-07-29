Topfencreme mit Brombeeren

1 Die Hälfte der Brombeeren mit 1 bis 2 EL Cassis und (je nach Süße der Beeren) mit 2 bis 3 EL Zucker vermischen. Einmal aufkochen. Durch ein Sieb streichen. Nochmals erhitzen.

2 1 TL Speisestärke in 1ELWasser auflösen und unter die Brombeersauce rühren. Nochmals aufkochen. Vom Feuer ziehen und mit den restlichen Brombeeren vermengen.

3 Zum Schluss noch mit einem Stamperl Cassis abschmecken. (Wenn Kinder mitessen, anstelle von Cassis schwarzen Ribiselsaft verwenden.)

4 Den Topfen durch ein Sieb streichen. Mit Sauerrahm, etwas Zitronensaft und ca. 2 EL Zucker vermischen. Wer will, kann auch noch etwas Limoncello untermengen.

5 Den Schlagobers steif schlagen und unter die Creme heben.

6 Mindestens zwei Stunden kaltstellen.