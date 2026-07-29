Bologneser Sauce

1 Speck, Zwiebel, Karotte und Sellerie sehr klein würfeln bzw. in der Küchenmaschine nicht zu fein hacken. Fleisch und Rohschinken entweder durch die Fleischmaschine drehen oder in der Küchenmaschine sehr fein hacken

Sie können auch das Fleisch beim Kauf faschieren lassen und den Rohschinken mit dem Messer sehr fein schneiden.

2 Speck- und Zwiebelwürfel in etwas Butter anrösten. Das Gemüse dazugeben. Kurz durchrösten.

3 Das Fleisch in einer zweiten Pfanne in Öl anbraten. Paradeismark dazugeben. Anrösten. Salzen und pfeffern. Mit Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen und zum Gemüse geben.

4 Mit Suppe aufgießen und zugedeckt eine Stunde leicht kochen lassen. Gelegentlich umrühren.