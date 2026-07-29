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Toskanischer Fleischtopf

Fleischtopf (Symbolbild)
© Sanket Shah
Fleischtopf (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 50 min

Zutaten

  • 2 Stk. Kaninchenkeulen
  • 2 Stk. Hendlhaxen
  • 250 g Lammfleisch (Schulter)
  • 250 g Schweinefleisch
  • 1 Stk. mittelgroße, milde Zwiebel
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 2 Selleriestangen
  • 600 g Fleischparadeiser
  • 500 g altbackenes Brot
  • 1 Bund Petersilie
  • 2 Stk. getrocknete Peperoncini
  • 125 ml Weißwein
  • Olivenöl
  • evtl. Suppe
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Zwiebel und Knoblauch klein würfeln, Sellerie in kleine Stücke schneiden. Die Peperoncini zerbröseln. (Wer Schärfe nicht verträgt, lässt die Peperoncini weg.)

  2. 2

    Kaninchen- und Hendlkeulen einmal durchteilen. Lamm- und Schweinefleisch in Stücke schneiden. Die Paradeiser schälen und fein hacken.

  3. 3

    Etwas Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen. Zwiebel und Sellerie darin andünsten. Die Fleischstücke dazugeben und anrösten. Salzen und pfeffern. Mit Wein ablöschen. Etwas einkochen lassen.

  4. 4

    Paradeiser, Knoblauch und Peperoncini dazugeben und zugedeckt eine Stunde bei wenig Hitze garen lassen. Wenn nötig, mit etwas Suppe aufgießen.

  5. 5

    Gegen Ende der Garzeit die gehackte Petersilie untermengen.

  6. 6

    Das Brot in Scheiben schneiden. Eine Servierschüssel damit auslegen und den Eintopf darübergießen.