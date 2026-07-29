Toskanischer Fleischtopf

1 Zwiebel und Knoblauch klein würfeln, Sellerie in kleine Stücke schneiden. Die Peperoncini zerbröseln. (Wer Schärfe nicht verträgt, lässt die Peperoncini weg.)

2 Kaninchen- und Hendlkeulen einmal durchteilen. Lamm- und Schweinefleisch in Stücke schneiden. Die Paradeiser schälen und fein hacken.

3 Etwas Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen. Zwiebel und Sellerie darin andünsten. Die Fleischstücke dazugeben und anrösten. Salzen und pfeffern. Mit Wein ablöschen. Etwas einkochen lassen.

4 Paradeiser, Knoblauch und Peperoncini dazugeben und zugedeckt eine Stunde bei wenig Hitze garen lassen. Wenn nötig, mit etwas Suppe aufgießen.

5 Gegen Ende der Garzeit die gehackte Petersilie untermengen.