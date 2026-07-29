Toskanischer Fleischtopf
Zutaten
- 2 Stk. Kaninchenkeulen
- 2 Stk. Hendlhaxen
- 250 g Lammfleisch (Schulter)
- 250 g Schweinefleisch
- 1 Stk. mittelgroße, milde Zwiebel
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 2 Selleriestangen
- 600 g Fleischparadeiser
- 500 g altbackenes Brot
- 1 Bund Petersilie
- 2 Stk. getrocknete Peperoncini
- 125 ml Weißwein
- Olivenöl
- evtl. Suppe
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Zwiebel und Knoblauch klein würfeln, Sellerie in kleine Stücke schneiden. Die Peperoncini zerbröseln. (Wer Schärfe nicht verträgt, lässt die Peperoncini weg.)
- 2
Kaninchen- und Hendlkeulen einmal durchteilen. Lamm- und Schweinefleisch in Stücke schneiden. Die Paradeiser schälen und fein hacken.
- 3
Etwas Olivenöl in einem schweren Topf erhitzen. Zwiebel und Sellerie darin andünsten. Die Fleischstücke dazugeben und anrösten. Salzen und pfeffern. Mit Wein ablöschen. Etwas einkochen lassen.
- 4
Paradeiser, Knoblauch und Peperoncini dazugeben und zugedeckt eine Stunde bei wenig Hitze garen lassen. Wenn nötig, mit etwas Suppe aufgießen.
- 5
Gegen Ende der Garzeit die gehackte Petersilie untermengen.
- 6
Das Brot in Scheiben schneiden. Eine Servierschüssel damit auslegen und den Eintopf darübergießen.