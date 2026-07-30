Bereits zum neunten Mal in Folge verwandelt sich das Freibad Kindberg am 31. Juli und 1. August in eine Festival-Hochburg.

Ein Fixtermin im Eventkalender im Mürztal geht wieder über die Bühne: Das Acoustic Campfire Festival in Kindberg verspricht seinen Besuchern am 31. Juli und 1. August bereits zum neunten Mal ein Wochenende im Festival-Look, mitten im Freibad Kindberg, wo sich das Schwimmbad in einen Campingplatz mit Live-Musik verwandelt.

Caro Fux, Avec & co. spielen auf

Insgesamt 16 Acts, verteilt auf zwei Tage, machen das Festival zu einem Event-Highlight der Region. Man darf sich auf ein ausgewogenes und vielseitiges Programm freuen, das auf den beiden Bühnen geboten wird, bestehend aus nationalen und internationalen Acts und Größen der Acoustic Szene.

© APA / Harald Schneider Die steirische Sängerin Caro Fux tritt am Samstag auf.

Unter den Highlights: Avec, Patrice, Fiva, Tim Vantol. Mit dabei ist auch Mürztaler-Lokalmatadorin Caro Fux, die Anfang des Jahres mit dem Amadeus ausgezeichnet wurde und erst vor kurzem die Goldene Schallplatte für ihren Hit „Aff im Kopf“ erhalten hat.

Das Festival gestaltet sich mit seiner beliebten Kids-Zone erneut familienfreundlich mit Bastelstationen und Meet & Play. „Hier herrscht großer Bedarf für junge Familien. Die 200 Tickets für die Kids-Zone waren innerhalb von kurzer Zeit ausverkauft,“ berichtet Veranstalter Erwin Hofer gegenüber der Kleinen Zeitung. Hofer lebt selbst in Kindberg und hat es mit seinem Team geschafft in diesem Setting ein wenig Hippieluft durch das Mürztal wehen zu lassen.

Fast ausverkauft, freier Eintritt im Bad

Die Veranstaltung ist mittlerweile bis auf einzelne Tagestickets für den Freitag komplett ausverkauft. 2000 Gäste werden erwartet, 1000 pro Festivaltag. Der Campingplatz befindet sich gleich angrenzend an das Freibad, mit Fair Use Konzept.

1 / 4 Die Aufbauarbeiten sind im vollen Gange. © Erwin Hofer

Das Freibad ist während des Festivals für Badegäste gratis geöffnet. Der Kindberger Bürgermeister Christian Sander bittet um Verständnis, dass es im Zuge der Veranstaltung lauter werden kann.