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Topfenauflauf mit Brombeeren

Topfenauflauf mit Brombeeren (Symbolbild)
© Max Nayman
Topfenauflauf mit Brombeeren (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 500 g Topfen, mager
  • 5 Stk. Biskotten
  • 4 Stk. Dotter
  • 2 Stk. Eiklar
  • Saft einer Zitrone
  • 60 g Backzucker
  • 1 EL Vanillepuddingpulver
  • 500 g Brombeeren
  • Butter
  • 1 Prise Salz
  • Gelierzucker

Zubereitung

  1. 1

    Den Zitronensaft auspressen.

  2. 2

    Den Topfen in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Durch ein Sieb passieren und mit dem Zitronensaft vermengen.

  3. 3

    Die Biskotten in ein Nylonsackerl geben und mit dem Nudelwalker fein zerbröseln.

  4. 4

    Eine große runde Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit den Biskottenbröseln ausstreuen.

  5. 5

    Die Eiklar mit einer Prise Salz langsam zu Schnee schlagen.

  6. 6

    Die Dotter mit dem Backzucker cremig aufschlagen. Das Puddingpulver darüber sieben und mit dem Topfen unterheben.

  7. 7

    Den Schnee unter die Masse ziehen. In die Form füllen.

  8. 8

    Die Brombeeren darauf verteilen. 1 bis 2 EL Gelierzucker darüber streuen.

  9. 9

    Den Auflauf ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Lauwarm servieren.