Topfenauflauf mit Brombeeren

1 Den Zitronensaft auspressen.

2 Den Topfen in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Durch ein Sieb passieren und mit dem Zitronensaft vermengen.

3 Die Biskotten in ein Nylonsackerl geben und mit dem Nudelwalker fein zerbröseln.

4 Eine große runde Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit den Biskottenbröseln ausstreuen.

5 Die Eiklar mit einer Prise Salz langsam zu Schnee schlagen.

6 Die Dotter mit dem Backzucker cremig aufschlagen. Das Puddingpulver darüber sieben und mit dem Topfen unterheben.

7 Den Schnee unter die Masse ziehen. In die Form füllen.

8 Die Brombeeren darauf verteilen. 1 bis 2 EL Gelierzucker darüber streuen.