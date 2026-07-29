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Gesamtzeit:1 h 20 min
Topfenauflauf mit Brombeeren
Zutaten
- 500 g Topfen, mager
- 5 Stk. Biskotten
- 4 Stk. Dotter
- 2 Stk. Eiklar
- Saft einer Zitrone
- 60 g Backzucker
- 1 EL Vanillepuddingpulver
- 500 g Brombeeren
- Butter
- 1 Prise Salz
- Gelierzucker
Zubereitung
- 1
Den Zitronensaft auspressen.
- 2
Den Topfen in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Durch ein Sieb passieren und mit dem Zitronensaft vermengen.
- 3
Die Biskotten in ein Nylonsackerl geben und mit dem Nudelwalker fein zerbröseln.
- 4
Eine große runde Auflaufform mit Butter ausstreichen und mit den Biskottenbröseln ausstreuen.
- 5
Die Eiklar mit einer Prise Salz langsam zu Schnee schlagen.
- 6
Die Dotter mit dem Backzucker cremig aufschlagen. Das Puddingpulver darüber sieben und mit dem Topfen unterheben.
- 7
Den Schnee unter die Masse ziehen. In die Form füllen.
- 8
Die Brombeeren darauf verteilen. 1 bis 2 EL Gelierzucker darüber streuen.
- 9
Den Auflauf ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und 25 bis 30 Minuten backen. Lauwarm servieren.