Marmeladen
Pfirsich-Melba
Zutaten
- Himbeeren
- Saft einer Zitrone
- Pfirsiche
- 0,5 kg Gelierzucker
- 1:2 Himbeerlikör bzw. -schnaps
Zubereitung
- 1
Die Himbeeren aufkochen. Durch ein feines Sieb passieren. 1/2 kg Himbeerpüree abmessen.
- 2
Die Pfirsiche überbrühen und die Haut abziehen. Das Fruchtfleisch kleinwürfeln. 1/2 kg abwiegen. In einen Topf geben. Den Zitronensaft darüberträufeln. Himbeerpüree und Gelierzucker unterrühren.
- 3
Langsam zum Kochen bringen. Vier Minuten sprudelnd kochen lassen. 1 Stamperl Himbeerlikör bzw. Himbeerschnaps einrühren. Sofort in Gläser füllen.
Zwetschken
Zutaten
- 1 kg Zwetschken
- Zimt
- Gelierzucker 2:1
- 100 g Rosinen
- Rum
- Saft einer Zitrone
Zubereitung
- 1
Die Rosinen in Rum marinieren. Die Zwetschken in sehr kleine Stücke schneiden. Die Hälfte pürieren. Mit Zitronensaft beträufeln. Die Rosinen dazugeben.
- 2
Abwiegen und die erforderliche Menge Gelierzucker unter die Zwetschken mengen. Zugedeckt einige Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Mit Zimt würzen.
- 3
Unter Rühren aufkochen und vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Ein Stamperl Rum untermengen. Sofort in Gläser füllen.