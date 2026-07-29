Marmeladen

1 Die Rosinen in Rum marinieren. Die Zwetschken in sehr kleine Stücke schneiden. Die Hälfte pürieren. Mit Zitronensaft beträufeln. Die Rosinen dazugeben.

2 Abwiegen und die erforderliche Menge Gelierzucker unter die Zwetschken mengen. Zugedeckt einige Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Mit Zimt würzen.