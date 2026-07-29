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Marmeladen

Marmeladen (Symbolbild)
© Keri Titley
Marmeladen (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Pfirsich-Melba

Zutaten

  • Himbeeren
  • Saft einer Zitrone
  • Pfirsiche
  • 0,5 kg Gelierzucker
  • 1:2 Himbeerlikör bzw. -schnaps

Zubereitung

  1. 1

    Die Himbeeren aufkochen. Durch ein feines Sieb passieren. 1/2 kg Himbeerpüree abmessen.

  2. 2

    Die Pfirsiche überbrühen und die Haut abziehen. Das Fruchtfleisch kleinwürfeln. 1/2 kg abwiegen. In einen Topf geben. Den Zitronensaft darüberträufeln. Himbeerpüree und Gelierzucker unterrühren.

  3. 3

    Langsam zum Kochen bringen. Vier Minuten sprudelnd kochen lassen. 1 Stamperl Himbeerlikör bzw. Himbeerschnaps einrühren. Sofort in Gläser füllen.

Zwetschken

Zutaten

  • 1 kg Zwetschken
  • Zimt
  • Gelierzucker 2:1
  • 100 g Rosinen
  • Rum
  • Saft einer Zitrone

Zubereitung

  1. 1

    Die Rosinen in Rum marinieren. Die Zwetschken in sehr kleine Stücke schneiden. Die Hälfte pürieren. Mit Zitronensaft beträufeln. Die Rosinen dazugeben.

  2. 2

    Abwiegen und die erforderliche Menge Gelierzucker unter die Zwetschken mengen. Zugedeckt einige Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Mit Zimt würzen.

  3. 3

    Unter Rühren aufkochen und vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Ein Stamperl Rum untermengen. Sofort in Gläser füllen.