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Moussaka

Moussaka (Symbolbild)
© Luke Johnson
Moussaka (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 10 min

Zutaten

  • 300 g festkochende Erdäpfel
  • 0,5 kg faschiertes Lammfleisch
  • 750 g Fleischparadeiser
  • 1 Stk. kleine Zwiebel
  • 1 TL Oregano
  • 1 TL Petersilie
  • Semmelbrösel
  • 100 g Käse (gerieben)
  • 40 g Butter
  • 40 g Mehl
  • Olivenöl
  • 500 ml Milch
  • 2 Stk. Eier
  • Muskatnuss
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Die Erdäpfel in dünne Scheiben hobeln und in Wasser legen. Die Melanzani in 1 cm dicke Scheiben schneiden, salzen und nach 20 Minuten trocken tupfen.

  2. 2

    Melanzani und Erdäpfel in Olivenöl goldbraun braten. Salzen und pfeffern.

  3. 3

    Die Paradeiser schälen, in Stücke schneiden, die Kerne entfernen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl glasig dünsten.

  4. 4

    Das Faschierte dazugeben. Anrösten. Salzen und pfeffern. Paradeiser untermengen. Eine Viertelstunde kochen lassen. Mit Oregano und Petersilie würzen.

  5. 5

    Unter die ausgekühlte Masse die Eier und 3 EL Semmelbrösel mengen.

  6. 6

    Aus Butter, Mehl und Milch eine Bechamelsauce bereiten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Käse unter die etwas abgekühlte Bechamelsauce rühren.

  7. 7

    Eine Auflaufform ölen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Melanzani, Erdäpfel und Faschiertes in Lagen einschichten. Mit Melanzani abschließen. Bechamelsauce darübergießen.

  8. 8

    Bei 180 Grad eine Stunde backen.