1 Die Erdäpfel in dünne Scheiben hobeln und in Wasser legen. Die Melanzani in 1 cm dicke Scheiben schneiden, salzen und nach 20 Minuten trocken tupfen.

2 Melanzani und Erdäpfel in Olivenöl goldbraun braten. Salzen und pfeffern.

3 Die Paradeiser schälen, in Stücke schneiden, die Kerne entfernen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl glasig dünsten.

4 Das Faschierte dazugeben. Anrösten. Salzen und pfeffern. Paradeiser untermengen. Eine Viertelstunde kochen lassen. Mit Oregano und Petersilie würzen.

5 Unter die ausgekühlte Masse die Eier und 3 EL Semmelbrösel mengen.

6 Aus Butter, Mehl und Milch eine Bechamelsauce bereiten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Käse unter die etwas abgekühlte Bechamelsauce rühren.

7 Eine Auflaufform ölen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Melanzani, Erdäpfel und Faschiertes in Lagen einschichten. Mit Melanzani abschließen. Bechamelsauce darübergießen.