Moussaka
Zutaten
- 300 g festkochende Erdäpfel
- 0,5 kg faschiertes Lammfleisch
- 750 g Fleischparadeiser
- 1 Stk. kleine Zwiebel
- 1 TL Oregano
- 1 TL Petersilie
- Semmelbrösel
- 100 g Käse (gerieben)
- 40 g Butter
- 40 g Mehl
- Olivenöl
- 500 ml Milch
- 2 Stk. Eier
- Muskatnuss
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Die Erdäpfel in dünne Scheiben hobeln und in Wasser legen. Die Melanzani in 1 cm dicke Scheiben schneiden, salzen und nach 20 Minuten trocken tupfen.
- 2
Melanzani und Erdäpfel in Olivenöl goldbraun braten. Salzen und pfeffern.
- 3
Die Paradeiser schälen, in Stücke schneiden, die Kerne entfernen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken und in Olivenöl glasig dünsten.
- 4
Das Faschierte dazugeben. Anrösten. Salzen und pfeffern. Paradeiser untermengen. Eine Viertelstunde kochen lassen. Mit Oregano und Petersilie würzen.
- 5
Unter die ausgekühlte Masse die Eier und 3 EL Semmelbrösel mengen.
- 6
Aus Butter, Mehl und Milch eine Bechamelsauce bereiten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Den Käse unter die etwas abgekühlte Bechamelsauce rühren.
- 7
Eine Auflaufform ölen und mit Semmelbröseln ausstreuen. Melanzani, Erdäpfel und Faschiertes in Lagen einschichten. Mit Melanzani abschließen. Bechamelsauce darübergießen.
- 8
Bei 180 Grad eine Stunde backen.