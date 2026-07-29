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Schwammerlstrudel

Kochen mit Schwammerl (Symbolbild)
© Annie Spratt
Kochen mit Schwammerl (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 50 min

Zutaten

  • 250 g Mehl
  • 1 Stk. Ei
  • Öl
  • 50 g Schinkenspeck
  • 750 g gemischte Pilze
  • Butter
  • Petersilie
  • Semmelbrösel
  • 150 g Crème fraîche
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Aus Mehl, Ei, 1 EL Öl und 200ml lauwarmem Wasser einen Teig kneten. Zugedeckt eine halbe Stunde an einem warmen Ort rasten lassen.

  2. 2

    Die Schwammerln putzen und in gleich große Stücke schneiden. Die Petersilie fein hacken.

  3. 3

    Die Schwammerln portionsweise so lange in wenig Öl anrösten, bis die austretende Flüssigkeit verkocht ist. Salzen und pfeffern.

  4. 4

    Speck in feine Streifen schneiden und in wenig Butter glasig braten.

  5. 5

    Die Crème fraîche glatt rühren. Den Strudelteig dünn ausziehen. Mit reichlich zerlassener Butter bestreichen.

  6. 6

    Schwammerln, Speck, gehackte Petersilie und Crème fraîche darauf verteilen. Semmelbrösel darüber streuen. Den Strudel aufrollen und mit der Nahtseite nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Butter bestreichen.

  7. 7

    Den Strudel ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe Dreiviertelstunde goldbraun backen.