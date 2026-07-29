Schwammerlstrudel

1 Aus Mehl, Ei, 1 EL Öl und 200ml lauwarmem Wasser einen Teig kneten. Zugedeckt eine halbe Stunde an einem warmen Ort rasten lassen.

2 Die Schwammerln putzen und in gleich große Stücke schneiden. Die Petersilie fein hacken.

3 Die Schwammerln portionsweise so lange in wenig Öl anrösten, bis die austretende Flüssigkeit verkocht ist. Salzen und pfeffern.

4 Speck in feine Streifen schneiden und in wenig Butter glasig braten.

5 Die Crème fraîche glatt rühren. Den Strudelteig dünn ausziehen. Mit reichlich zerlassener Butter bestreichen.

6 Schwammerln, Speck, gehackte Petersilie und Crème fraîche darauf verteilen. Semmelbrösel darüber streuen. Den Strudel aufrollen und mit der Nahtseite nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Butter bestreichen.