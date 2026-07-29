Schwammerlstrudel
Zutaten
- 250 g Mehl
- 1 Stk. Ei
- Öl
- 50 g Schinkenspeck
- 750 g gemischte Pilze
- Butter
- Petersilie
- Semmelbrösel
- 150 g Crème fraîche
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Aus Mehl, Ei, 1 EL Öl und 200ml lauwarmem Wasser einen Teig kneten. Zugedeckt eine halbe Stunde an einem warmen Ort rasten lassen.
- 2
Die Schwammerln putzen und in gleich große Stücke schneiden. Die Petersilie fein hacken.
- 3
Die Schwammerln portionsweise so lange in wenig Öl anrösten, bis die austretende Flüssigkeit verkocht ist. Salzen und pfeffern.
- 4
Speck in feine Streifen schneiden und in wenig Butter glasig braten.
- 5
Die Crème fraîche glatt rühren. Den Strudelteig dünn ausziehen. Mit reichlich zerlassener Butter bestreichen.
- 6
Schwammerln, Speck, gehackte Petersilie und Crème fraîche darauf verteilen. Semmelbrösel darüber streuen. Den Strudel aufrollen und mit der Nahtseite nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Butter bestreichen.
- 7
Den Strudel ins 190 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe Dreiviertelstunde goldbraun backen.