Zwetschkentarte

1 Mehl in eine Schüsse lsieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ mit 1 TL Zucker in wenig lauwarmer Milch auflösen. In die Mulde gießen und etwas Mehl darüber streuen. Zugedeckt gehen lassen, bis das Dampfl reif ist.

2 Butter in der lauwarmen Milch schmelzen und mit Ei, einer Prise Salz und restlichem Zucker zum Mehl in die Schüssel geben. Zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt eine halbe Stunde gehen lassen.

3 Den Teig nochmals durchkneten und dünn ausrollen. In eine große gefettete Tarteform (Durchmesser 30cm) legen.

4 Während der Teig geht, die Zwetschken vierteln. Die Amaretti in ein Nylonsackerl geben und mit dem Nudelwalker zerbröseln. Auf dem Teig verteilen.

5 Die Zwetschken dicht an dicht darauf setzen. Mit etwas Gelierzucker und Zimt bestreuen.

(Tipp: Gelierzucker gibt den Zwetschken Glanz.)