1 Die Germ im Wasser auflösen. Öl und eine Prise Zucker dazugeben.

2 Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken und die aufgelöste Germ hineingießen. Mit wenig Mehl bestreuen und zugedeckt gehen lassen, bis das Dampfl Risse zeigt.

3 Salz dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Nochmals gehen lassen.

4 Die Zwiebeln fein hacken. Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Den Peperoncino zerbröseln. Die Petersilie hacken.

5 Zwiebel, Paradeiser, Peperoncino, Petersilie und 3 EL Olivenöl mit dem Faschierten mischen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Wenn die Masse zu fest ist, 1 bis 2 EL Wasser unterkneten.

6 Den Teig zu dünnen Platten ausrollen. Auf zwei gefettete Backbleche legen. Die Fleischmasse auf den Teig streichen.