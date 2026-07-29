Lammpizza
Zutaten für den Teig
- 250 g griffiges Mehl
- 1 TL Olivenöl
- Zucker
- 0,5 Würfel Germ
- Salz
- 125 ml lauwarmes Wasser
Zutaten für den Belag
- 3 Stk. milde, eher kleine Zwiebeln
- 2 Stk. Fleischparadeiser
- 1 Stk. getrockneter Peperoncino
- 1 TL Petersilie
- 0,5 kg faschiertes Lammfleisch
- Thymian
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Germ im Wasser auflösen. Öl und eine Prise Zucker dazugeben.
- 2
Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken und die aufgelöste Germ hineingießen. Mit wenig Mehl bestreuen und zugedeckt gehen lassen, bis das Dampfl Risse zeigt.
- 3
Salz dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Nochmals gehen lassen.
- 4
Die Zwiebeln fein hacken. Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Den Peperoncino zerbröseln. Die Petersilie hacken.
- 5
Zwiebel, Paradeiser, Peperoncino, Petersilie und 3 EL Olivenöl mit dem Faschierten mischen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Wenn die Masse zu fest ist, 1 bis 2 EL Wasser unterkneten.
- 6
Den Teig zu dünnen Platten ausrollen. Auf zwei gefettete Backbleche legen. Die Fleischmasse auf den Teig streichen.
- 7
Bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen.