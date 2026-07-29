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Lammpizza

Lammpizza (Symbolbild)
© Sama Hosseini
Lammpizza (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 25 min

Zutaten für den Teig

  • 250 g griffiges Mehl
  • 1 TL Olivenöl
  • Zucker
  • 0,5 Würfel Germ
  • Salz
  • 125 ml lauwarmes Wasser

Zutaten für den Belag

  • 3 Stk. milde, eher kleine Zwiebeln
  • 2 Stk. Fleischparadeiser
  • 1 Stk. getrockneter Peperoncino
  • 1 TL Petersilie
  • 0,5 kg faschiertes Lammfleisch
  • Thymian
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Germ im Wasser auflösen. Öl und eine Prise Zucker dazugeben.

  2. 2

    Das Mehl in eine Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde drücken und die aufgelöste Germ hineingießen. Mit wenig Mehl bestreuen und zugedeckt gehen lassen, bis das Dampfl Risse zeigt.

  3. 3

    Salz dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Nochmals gehen lassen.

  4. 4

    Die Zwiebeln fein hacken. Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Den Peperoncino zerbröseln. Die Petersilie hacken.

  5. 5

    Zwiebel, Paradeiser, Peperoncino, Petersilie und 3 EL Olivenöl mit dem Faschierten mischen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen. Wenn die Masse zu fest ist, 1 bis 2 EL Wasser unterkneten.

  6. 6

    Den Teig zu dünnen Platten ausrollen. Auf zwei gefettete Backbleche legen. Die Fleischmasse auf den Teig streichen.

  7. 7

    Bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen.