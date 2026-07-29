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Thunfischpizza

Thunfischpizza (Symbolbild)
© hoja studio
Thunfischpizza (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 20 min

Zutaten

  • 300 g Mehl
  • Olivenöl
  • 0,5 Pck. Trockengerm
  • Salz
  • Pfeffer
  • Zucker
  • 750 g Fleischparadeiser
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 300 g Thunfisch a. d. Dose
  • 2 Stk. weiße Zwiebeln
  • 100 g dunkle Oliven
  • Basilikum

Zubereitung

  1. 1

    Aus Mehl, Germ, 2 EL Olivenöl, 150ml lauwarmen Wasser, Salz und einer Prise Zucker, einen Teig kneten. Zugedeckt gehenlassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

  2. 2

    Die Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen und das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Dabei die Kerne entfernen.

  3. 3

    Die Knoblauchzehen fein hacken und in etwas Olivenöl andünsten. Paradeiser dazugeben. Salzen und pfeffern. Zu einer dicklichen Sauce einkochen lassen.

  4. 4

    Den Thunfisch in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Anschließend zerpflücken. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Einige Basilikumblätter in Streifen schneiden.

  5. 5

    Den Teig dünn ausrollen. Paradeissauce darauf verteilen. Mit Zwiebelringen, Thunfisch und Oliven belegen. Würzen. Basilikum darüber streuen. Etwas Öl darüber träufeln.

  6. 6

    Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und 35 Minuten backen. Vor dem Servieren mit einigen frischen Basilikumblättern garnieren.