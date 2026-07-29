Thunfischpizza

1 Aus Mehl, Germ, 2 EL Olivenöl, 150ml lauwarmen Wasser, Salz und einer Prise Zucker, einen Teig kneten. Zugedeckt gehenlassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

2 Die Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen und das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Dabei die Kerne entfernen.

3 Die Knoblauchzehen fein hacken und in etwas Olivenöl andünsten. Paradeiser dazugeben. Salzen und pfeffern. Zu einer dicklichen Sauce einkochen lassen.

4 Den Thunfisch in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Anschließend zerpflücken. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Einige Basilikumblätter in Streifen schneiden.

5 Den Teig dünn ausrollen. Paradeissauce darauf verteilen. Mit Zwiebelringen, Thunfisch und Oliven belegen. Würzen. Basilikum darüber streuen. Etwas Öl darüber träufeln.