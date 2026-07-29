Thunfischpizza
Zutaten
- 300 g Mehl
- Olivenöl
- 0,5 Pck. Trockengerm
- Salz
- Pfeffer
- Zucker
- 750 g Fleischparadeiser
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 300 g Thunfisch a. d. Dose
- 2 Stk. weiße Zwiebeln
- 100 g dunkle Oliven
- Basilikum
Zubereitung
- 1
Aus Mehl, Germ, 2 EL Olivenöl, 150ml lauwarmen Wasser, Salz und einer Prise Zucker, einen Teig kneten. Zugedeckt gehenlassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
- 2
Die Paradeiser kurz in kochendes Wasser legen, die Haut abziehen und das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden. Dabei die Kerne entfernen.
- 3
Die Knoblauchzehen fein hacken und in etwas Olivenöl andünsten. Paradeiser dazugeben. Salzen und pfeffern. Zu einer dicklichen Sauce einkochen lassen.
- 4
Den Thunfisch in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Anschließend zerpflücken. Die Zwiebeln in Ringe schneiden. Einige Basilikumblätter in Streifen schneiden.
- 5
Den Teig dünn ausrollen. Paradeissauce darauf verteilen. Mit Zwiebelringen, Thunfisch und Oliven belegen. Würzen. Basilikum darüber streuen. Etwas Öl darüber träufeln.
- 6
Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und 35 Minuten backen. Vor dem Servieren mit einigen frischen Basilikumblättern garnieren.