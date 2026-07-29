Zeffirellis "Aida" wieder in der Arena di Verona

Die Arena von Verona verwandelt sich erneut in das antike Ägypten: Ab Donnerstag (30. Juli) steht Giuseppe Verdis Opernklassiker "Aida" wieder auf dem Spielplan des berühmten Freilufttheaters - diesmal in der opulenten Inszenierung von Franco Zeffirelli. Das Publikum erwartet eine von Gold dominierte Ausstattung mit monumentalen Kulissen, prächtigen Kostümen von Anna Anni und Choreografien von Vladimir Vasiliev.

Die Premiere am 30. Juli ist bereits ausverkauft. Insgesamt sind sieben Aufführungen bis zum 10. September geplant. "Aida" gehört zu den beliebtesten Werken in der Geschichte der Arena und wurde dort bereits 783 Mal aufgeführt. Am Dirigentenpult steht Francesco Ommassini. Das Ensemble vereint zahlreiche Stars der internationalen Opernszene - unter anderem Anna Netrebko am 30. August sowie Jonas Kaufmann zum Abschluss am 10. September.

Weitere Hauptrollen übernehmen Roberto Alagna, Ludovic Tézier und Mara José Siri. Siri erreicht mit der Rolle der Aida dabei eine besondere Marke: Es ist ihre 200. Darstellung der äthiopischen Prinzessin. Bei der Premiere stehen zudem Alexandra Kurzak und Seokjong Baek auf der Bühne.

Mit Zeffirellis monumentaler Produktion setzt die Arena ihre lange Tradition fort, Verdis Werk als spektakuläres Gesamtkunstwerk aus Musik, Architektur und Theater zu präsentieren. "Aida", erstmals 1871 in Kairo uraufgeführt, zählt bis heute zu den Symbolstücken des italienischen Opernfestivals in Verona.