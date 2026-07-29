Mehr als 1.000 Experten fordern KI-Bremsmechanismus

Mehr als 1.000 Mitarbeiter führender KI-Entwicklerfirmen sprechen sich dafür aus, die Voraussetzungen zum Bremsen des Fortschritts bei Künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sie warnen vor einem Kontrollverlust und appellieren an Washington, sich an internationalen Bemühungen für technische und Regulierungsmaßnahmen zur Steuerung des Entwicklungstempos zu beteiligen. Der Brief folgt auf einen Zwischenfall, bei dem sich KI eigenständig Zugang zum offenen Internet verschaffte.

© APA/AFP Warnung vor Kontrollverlust