US-Senat bestätigt Clayton als neuen Geheimdienstchef

Der US-Senat hat den von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Juristen Jay Clayton als neuen Geheimdienstchef bestätigt. Mit 51 zu 47 Stimmen votierten die Mitglieder der mehrheitlich republikanischen Kongresskammer für den Staatsanwalt aus New York. Trump muss die Ernennung noch offiziell unterzeichnen, bevor Clayton vereidigt wird. "Jay ist in jeder Hinsicht herausragend und wird als Direktor hervorragende Arbeit leisten!", schrieb Trump im Anschluss auf Truth Social.

© APA/AFP (FILES) US Attorney for the Southern District of New York Jay Clayton arrives to testifies during a Senate Intelligence Committee hearing on his nomination to be Director of National Intelligence, on Capitol Hill in Washington, DC, on July 15, 2026. The US Senate confirmed Jay Clayton as President Donald Trump's top intelligence official on July 28, 2026, putting a permanent chief in charge of the country's spy agencies as the president revives unsupported election fraud claims ahead of the midterms. (Photo by Ken Cedeno / AFP)