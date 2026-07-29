EU-Vertreter: EU-Mehrjahresbudget ist kein "Nullsummenspiel"

In der Diskussion zum mehrjährigen EU-Budget (Mehrjähriger Finanzrahmen; kurz MFR/MFF) greife der alleinige Blick darauf, wer Nettozahler ist und wer nicht, zu kurz. Für den Repräsentanten der EU-Kommission in Wien, Patrick Lobis, sollte der Mehrwert, bzw. die Effizienz, die ein gemeinsames Vorgehen mit sich bringe, stärker im Mittelpunkt stehen. Allgemein wünsche er sich, dass die politische Kommunikation bei EU-Themen wegkomme "von diesem Gedanken eines Nullsummenspiels".

© APA/Max Slovencik Patrick Lobis (Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich) im Rahmen eines Festaktes anl. des Europatages 2025: 30 Jahre Österreich in der Europäischen Union am Freitag, 9. Mai 2025, in Wien.