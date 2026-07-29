ImPulsTanz: Harrell füllt Lücken der Geschichte durch Tanz

Sein Großprojekt "Twenty Looks or Paris Is Burning at The Judson Church" verhalf dem US-Choreografen Trajal Harrell einst zu internationaler Bekanntheit. Eineinhalb Jahrzehnte später bringt der ImPulsTanz nun eines der Werke rund um postmodernen Tanz und New Yorker Ballroomkultur zurück nach Wien, während mit "o' Music Music" zugleich seine neue musikzentrierte Schaffensphase eingeläutet wird. Im APA-Gespräch erklärt Harrell, warum sein Frühwerk oft missinterpretiert wird.

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